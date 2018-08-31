ПАО «МТС-Банк» запустил акцию «1000 за 1000» для новых держателей кобрединговых кредитных карт «Детский мир − МТС Банк». При первой покупке товаров в магазинах розничной сети «Детский мир» на сумму не менее 1000 рублей банк начисляет 1000 приветственных бонусов. Оплатить бонусами возможно 100% стоимости товаров в «Детском мире» по курсу 1 бонус = 1 рубль.
Для начисления приветственных бонусов, клиенту необходимо оформить кредитную карту «Детский мир − МТС Банк» с 20 августа до 20 октября 2018 года и совершить покупку в магазинах розничной сети «Детский мир» на сумму не менее 1000 рублей не позднее одного месяца с даты открытия карты.
«Детский мир − МТС Банк» предусматривает до 8,3% кэшбэка. В первый год обслуживание предоставляется бесплатно. Максимальный лимит по кредитной карте составляет 299 999 рублей, беспроцентный период — до 51 дня.
Оформить кредитную карту «Детский мир – МТС Банк» возможно в офисах МТС Банка, а также, заполнив онлайн-заявку на сайте. Процесс одобрения займет не более 7 минут. В анкете необходимо указать ФИО, паспортные данные и контактную информацию, а также среднемесячный доход до вычета налогов. После одобрения банк доставит карту клиенту в Москве в течение одного дня, в регионах – двух-трех дней.
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