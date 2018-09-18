ПАО «МТС-Банк» расширяет программу рефинансирования потребительских кредитов, кредитных карт и автокредитов для всех категорий физических лиц – теперь помимо клиентов с зарплатным счетом или с положительной кредитной историей в МТС Банке, услуга рефинансирования предоставляется и новым клиентам банка. Объединив свои кредиты в МТС Банке, клиенты получают ряд преимуществ в виде привлекательной процентной ставки, сокращения размера ежемесячных платежей и возможности получения дополнительных денежных средств на любые цели.
Минимальная процентная ставка по программе рефинансирования потребительских кредитов составляет 8,9% годовых. Максимальная сумма кредита увеличена с 3 000 000 до 5 000 000 рублей. Срок кредитования − от 12 до 60 месяцев. Кроме того, Банк увеличил срок действия решения о предоставлении рефинансирования клиенту с 14 до 30 календарных дней.
Для оформления услуги рефинансирования достаточно предоставить паспорт РФ в любом отделении МТС Банка. Размер годовой процентной ставки устанавливается индивидуально по результатам рассмотрения заявки от клиента.
Подробная информация доступна на сайте банка по ссылке.
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Публичное акционерное общество «МТС-Банк» (ПАО «МТС-Банк») – универсальный коммерческий банк, входящий в число 50 ведущих российских банков и являющийся уполномоченным банком Правительства Москвы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 2268 от 17.12.2014 года. Сеть офисов обслуживания МТС Банка охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России. Основными акционерами являются ПАО АФК «Система» и ЗАО Мобайл ТелеСистемс Б.В. – дочерняя компания ПАО «Мобильные ТелеСистемы».
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