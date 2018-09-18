Fitch повысило кредитный рейтинг МТС Банка до «BB-»

Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта ПАО «МТС-Банк» с уровня «B+» до «BB-» и рейтинг поддержки с «4» до «3». Прогноз по рейтингам – «негативный».



Повышение рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) и рейтинга поддержки банка последовало за увеличением доли с 26,61% до 55,24% крупнейшего российского телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг ПАО «МТС» в капитале МТС Банка (косвенное участие через свои дочерние компании: ЗАО Mobile TeleSystems B.V. и ПАО «МГТС»).



МТС в качестве мажоритарного акционера с высокой вероятностью будет оказывать банку поддержку с учетом их общего бренда и потенциальной синергии от дальнейшей интеграции банка с телекоммуникационным бизнесом, говорится в сообщении Fitch.

