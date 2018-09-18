Держателям карт платежных систем Mastercard и Visa ПАО «МТС-Банк» доступны переводы денежных средств в рублях с помощью Samsung Pay на карты любых российских банков. Переводы можно осуществить как по номеру банковской карты, так и по номеру телефона получателя, выбрав его из адресной книги.
С новой функцией Samsung Pay не нужно подтверждать перевод вводом кода, полученного в СМС – достаточно подтвердить транзакцию отпечатком пальца или с помощью сканера радужки глаза. Адресату – пользователю Samsung Pay, в приложении поступает Push-уведомление о получении средств. Получатель выбирает, на какую карту зачислить перевод.
Адресат получает деньги, даже если не является пользователем сервиса Samsung Pay и смартфона Samsung. В этом случае ему необходимо пройти по ссылке в СМС-оповещении о переводе и на открывшейся странице в течение 5 дней ввести номер карты, на которую получить перевод. Отправитель отслеживает в режиме реального времени получение перевода, и в случае необходимости может отменить транзакцию, если адресат не принял денежные средства.
Для отправки денежных средств пользователю достаточно провести снизу вверх по экрану смартфона для вызова приложения, выбрать карту и рядом с ее изображением нажать на иконку «Денежные переводы».
Максимальная сумма одного перевода – 75 000 рублей, максимальная сумма в сутки – 150 000 рублей, в месяц – 600 000 рублей (раздельно на отправку и на получение).
Комиссия за перевод взымается с отправителя и составляет 0,9% или минимум 30 рублей. С 06 сентября по 31 декабря 2018 года платежная система Mastercard проводит акцию – 0% комиссии при совершении денежных переводов по карте Mastercard в Samsung Pay.
Заказать дебетовые и кредитные карты Mastercard и Visa МТС Банка возможно в офисах банка или через онлайн-заявку на сайте.
Инструкция по добавлению карт в Samsung Pay доступна по ссылке.
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