МТС Банк принял участие в фестивале финансовой грамотности в Москве

ПАО «МТС-Банк» принял участие в фестивале финансовой грамотности в Москве, организаторами которого выступают Правительство Москвы, Банк России и Департамент образования города Москвы. По приглашению партнера фестиваля – Ассоциации «Сообщество профессионалов финансового рынка «САПФИР», сотрудники банка провели в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы «Школа № 1554» обучающий урок.



Начальник отдела брокерского обслуживания МТС Банка Олеся Усольцева рассказала восьмиклассникам о рынке инвестиций и их классификации. «Как сказал всемирно известный предприниматель и инвестор Уоррен Баффетт, лучшие инвестиции – это инвестиции в самого себя. Знания, которые вы получаете в школе, являются ярким примером таких инвестиций», − отметила Олеся Усольцева в своем выступлении перед учениками.



Во второй половине урока руководитель направления развития сотрудников МТС Банка Анна Пустовая провела интерактивную викторину «Правда VS Ложь» о мире финансов, из которой её участники узнали много интересного: верно ли, что смартфоном можно оплатить покупки на кассе в магазине; верно ли, что именно Исаак Ньютон предложил делать на ребре монет надсечки?



Волонтеры банка отметили большой интерес восьмиклассников к уроку о финансах и хорошие знания участников викторины. Повышение финансовой грамотности населения – основное направление МТС Банка в сфере корпоративной социальной ответственности. Прошедшая просветительская акция в школе № 1554 стала пятым по счету мероприятием банка в сфере КСО в этом году.



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Публичное акционерное общество «МТС-Банк» (ПАО «МТС-Банк») – универсальный коммерческий банк, входящий в число 50 ведущих российских банков и являющийся уполномоченным банком Правительства Москвы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 2268 от 17.12.2014 года. Сеть офисов обслуживания МТС Банка охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России. Основными акционерами являются ПАО АФК «Система» и ЗАО Мобайл ТелеСистемс Б.В. – дочерняя компания ПАО «Мобильные ТелеСистемы».