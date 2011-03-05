"Банк в кармане" для первых красавиц России

Участницы конкурса «Мисс Россия» стали держателями многофункционального сервиса «Банк в Кармане» Банка Русский Стандарт. Финалистки национального конкурса красоты «Мисс Россия» стали держателями многофункционального сервиса «Банк в кармане» ЗАО «Банк Русский Стандарт». «Банк в кармане» - универсальный бесплатный финансовый сервис Банка Русский Стандарт, который объединяет наиболее востребованные финансовые услуги и продукты: банковскую карту для безналичных расчетов и кредита, текущий счет в банке, SMS-сервис, Мобильный и Интернет банк, дистанционное управление счетами через банкоматы и т.д.

Непосредственно в день обращения в отделение Банка или торговую точку, где представлен Банк, клиент получает банковскую карту, возможность бесплатно совершать любые денежные переводы и платежи с использованием своего банковского счета, полный комплект бесплатного дистанционного доступа к нему, а также возможность оформлять любые продукты Банка, не обращаясь в отделение.

«Я убежден, что финансовые услуги в России должны быть не только доступными, но и удобными для ежедневного использования. Многофункциональный сервис «Банк в кармане» позволит финалисткам главного национального конкурса красоты «Мисс Россия» приобщиться к наиболее современным и технологичным способам управлениями своими финансами в любой точке мира, где бы они не находились», - говорит Владимир Пышный, Первый заместитель председателя правления ЗАО «Банк Русский Стандарт».

«Банк Русский Стандарт является постоянным партнером конкурса и нам очень приятно, что в этом году все наши участницы смогут одними из первых опробовать новый удобный сервис Банка», - отмечает директор конкурса Лариса Тихонова.

Отборочные туры конкурса «Мисс Россия» проводились в 86 регионах РФ, в кастингах приняло участие более 50 000 участниц. 50 участниц из различных уголков страны примут участие в финале национального конкурса «Мисс Россия», который состоится 5 марта в Концертном зале «Барвиха Luxury Village». Победительница конкурса получит главный приз - банковскую карту Банка Русский Стандарт номиналом 100 000 долларов США. Помимо главного приза от генерального партнера конкурса победительница конкурса получит возможность обучения с одном из лучших российских ВУЗов, рекламные контракты с известными компаниями и брендами.

