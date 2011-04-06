БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ СТАЛ ЭКВАЙРИНГОВЫМ ПАРТНЕРОМ CHINA UNIONPAY В РОССИИ

Банк Русский Стандарт и крупнейшая национальная платежная система Китайской Народной Республики China UnionPay заключили долгосрочное соглашение, в рамках которого Банк Русский Стандарт становится эквайринговым партнером China UnionPay (CUP) на территории Российской Федерации.

В результате сотрудничества Банка Русский Стандарт и China UnionPay держатели карт платежной системы получают возможность проводить платежные операции в эквайринговой сети Банка Русский Стандарт, а также осуществлять операции с использованием банкоматной сети Банка. В настоящее время собственная эквайринговая сеть Банка превышает 100 000 торгово-сервисных предприятий, сеть банкоматов и банковских устройств самообслуживания превышает 3500.

Пилотная реализация проекта будет осуществляться в четырех регионах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске и Новосибирске.

«Мы ожидаем, что партнерство с Банком Русский Стандарт будет взаимовыгодным и перспективным для обеих сторон. Сегодня во всем мире насчитывается свыше 2,4 млрд держателей пластиковых карт платежной системы China UnionPay и для нас крайне важно, что обслуживание держателей наших карт, путешествующих в России, осуществляет один из наиболее агрессивных лидеров национального рынка эквайринга. Для нас это соглашение – стимул к дальнейшему развитию на международном уровне и укрепление своих позиций на российском рынке», - подчеркивает Президент Департамента международного бизнеса платёжной системы China UnionPay.

«Банк Русский Стандарт активно развивает эквайринговое направление в качестве одного из стратегических проектов, способствующих развитию системы безналичных платежей с использованием пластиковых карт. Соглашение с China UnionPay позволяет Банку Русский Стандарт предложить уникальный сервис по обслуживанию карт семи платежных систем своим торговым партнерам, при этом держатели карт UnionPay получают доступ к сети лучших торговых и сервисных организаций страны», - сказал Исполнительный Директор по развитию эквайринга и стратегических проектов Банка Русский Стандарт Камаль Буши.

* China UnionPay– национальная платежная систем КНР, была учреждена в 2002 году как межбанковская ассоциация банков Китайской Народной Республики по инициативе Госсовета и Центрального банка КНР. Общее количество стран, принимающих UnionPay, составляет 104 страны. В 2010 году банками эмитировано более 300 миллионов карт UnionPay и общее количество карт UnionPay по всему миру составило более 2.4 миллиардов.

