НОВЫЙ ОФИС КЛИЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Банк Русский Стандарт продолжает расширять сеть обслуживания клиентов. 31 марта Банк открыл новый операционный офис в Санкт-Петербурге. Новый офис расположен по адресу: Невский проспект, дом 46, помещение 1Н, литер А и стал уже девятым отделением Банка в городе.

Офис обслуживает клиентов без выходных с 9 до 21 часа, 24 часа в сутки работает зона самообслуживания, в которой расположены банкоматы и кэш-ин устройства. В новом офисе клиенты могут оформить кредит или кредитную карту, оплатить задолженность, пополнить или открыть депозит по привлекательным ставкам, оформить удобный универсальный подарок - «Подарочную карту», «Виртуальную карту» для оплаты покупок в интернете, а также бесплатный многофункциональный финансовый пакет услуг «Банк в кармане». Бесплатно доступный услуги Интернет-Банка, Мобильного Банка и SMS-сервис.

Кроме традиционных банковских услуг жители Северной столицы могут оформить в новом офисе популярные страховые продукты «Моя любимая квартира», «Осторожно, Дети!» и «Первая помощь», оплатить услуги ЖКХ без комиссий, а также осуществить денежный перевод родным и близким.

В настоящее время сеть клиентского самообслуживания Банка Русский Стандарт превышает 3500 банкоматных, кэш-ин устройств и платежных терминалов, обслуживание клиентов осуществляется в более 150 структурных подразделениях Банка по всей России.



