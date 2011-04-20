ОТКРЫТ ОФИС «СХОДНЕНСКИЙ» В МОСКВЕ

18 апреля в Северо-Западном округе Москвы по адресу: бульвар Яна Райниса, д.2 корп.1 открылся новый операционный офис «Сходненский». Это двадцать второй дополнительный офис Банка в столице.

Новый офис находится в непосредственной близости от станции метро «Сходненская» и работает без выходных с 9 до 21 часа.

Зона самообслуживания, в которой расположены банкоматы и кэш-ин устройства работает 24 часа в сутки. В новом офисе клиенты могут получить кредит или кредитную карту, оплатить задолженность, пополнить или открыть депозит по привлекательным ставкам, оформить «Подарочную карту», «Виртуальную предоплаченную карту», а также многофункциональный финансовый пакет услуг «Банк в кармане», подключить услуги Интернет-Банк, Мобильный Банк и SMS-сервис. Кроме традиционных банковских услуг жители столицы могут оформить в новом офисе страховые продукты «Моя любимая квартира», «Осторожно Дети» и «Первая помощь», оплатить услуги ЖКХ без комиссий, а также осуществить денежный перевод.

В настоящее время сеть клиентского самообслуживания Банка Русский Стандарт включает в себя более 3500 банкоматных, кэш-ин устройств и платежных терминалов, к услугам клиентов Банка - более 150 структурных подразделений Банка по всей России, а также на Украине. Банк планирует активное развитие сети клиентского самообслуживания, в том числе расширение сети платежных терминалов в офисной сети.

