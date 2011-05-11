ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ SKYSHOP LOGISTICS, INC. ПРЕДСТАВИЛИ ДЕРЖАТЕЛЯМ КАРТ AMERICAN EXPRESS® В РОССИИ ВОЗМОЖНОСТЬ СОВЕРШЕНИЯ ОНЛАЙН ПОКУПОК В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ США

ЗАО «Банк Русский Стандарт», партнер по выпуску и обслуживанию карт American Express в России, совместно с международной логистической компанией SkyShop Logistics Inc., объявили о запуске онлайн-услуги GlobalShop**, которая доступна держателям всех типов карт American Express, выпущенных Банком Русский Стандарт. Новая услуга позволит клиентам легко и безопасно совершать покупки в любых онлайн-магазинах США и в короткие сроки получать их по адресу назначения в России курьерской доставкой.

GlobalShop.net – онлайн-портал, разработанный специально для российских клиентов. При регистрации на портале каждому клиенту предоставляется физический адрес на территории США, который в дальнейшем будет служить пунктом доставки при совершении покупок в интернет-магазинах США. Как только заказанный товар придет на указанный адрес, специалисты GlobalShop возьмут на себя всю работу, связанную с международной доставкой, таможенным оформлением, а также передачей заказанного товара клиенту в России. Таким образом, российские клиенты получают возможность совершать покупки в любых интернет-магазинах США, в том числе не поддерживающих услуги доставки товаров за пределы США или на территорию России.

Клиентам GlobalShop доступны различные дополнительные услуги, например, бесплатный возврат заказа обратно в США, прозрачный процесс уведомления о стоимости доставки, размере таможенных пошлин и сборов, обслуживание и поддержка клиентов в процессе заказа и доставки, информирование о специальных предложениях и распродажах в магазинах США, а также услуга персонального ассистента по покупкам. Важно, что при этом клиенты получают высочайший уровень сервиса с момента совершения покупки и до момента доставки заказа по адресу назначения в России.

«Мы рады сотрудничеству с ЗАО «Банк Русский Стандарт» в России в рамках нашего глобального сотрудничества с American Express, – говорит Эй Джей Эрнандез, Главный операционный директор SkyShop Logistics, Inc. – Мы верим, что уникальная услуга GlobalShop, предоставляемая для Держателей карт American Express Банка Русский Стандарт будет очень востребована среди клиентов, которые хотят получать все самое актуальное, эксклюзивное и лучшее».

«Услуга GlobalShop – универсальное решение множества существующих в настоящее время у российских потребителей трудностей, связанных с покупкой и международной доставкой товаров из США. Важно, что нашим клиентам – держателям карт American Express – гарантируется максимальная безопасность и высококлассный сервис при осуществлении покупок в сети Интернет», – говорит Селим Эргоз, Исполнительный директор по развитию карточного бизнеса ЗАО «Банк Русский Стандарт».

Услуга GlobalShop доступна всем Держателям карт American Express, выпущенных ЗАО «Банк Русский Стандарт» в России. Для получения доступа к услуге, клиенту необходимо перейти по ссылке GlobalShop на сайте www.americanexpress.ru, пройти регистрацию и совершать покупки, используя свою карту American Express.



