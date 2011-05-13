В рамках акции при заказе карты Виртуальной предоплаченной карты Банка Русский Стандарт Visa Vitruon на сумму от 100 рублей** каждый пользователь системы WebMoney Transfer® получит Skype-ваучер на разговор до 30 минут. Акция проводится c 3 мая до 27 мая***.
Виртуальная предоплаченная карта — это полноценная банковская карта международной платежной системы VISA®, не имеющая реального пластикового носителя. Клиент может самостоятельно выпустить Виртуальную предоплаченную карту всего за несколько минут. С использованием реквизитов Виртуальной предоплаченной карты возможно оплачивать онлайн-игры, покупать авиабилеты и бронировать гостиницы, рассчитываться за товары и услуги в сети Интернет. Виртуальная предоплаченная карта принимается для покупок во всех интернет-магазинах или web-сайтах, на которых можно использовать реквизиты обычных банковских карт, но при этом снижается риск мошенничества, связанного с указанием данных по пластиковым картам. Вы можете выпустить неограниченное количество Виртуальных предоплаченных карт и использовать их по своему усмотрению.
Более подробную информацию и условия акции Вы сможете узнать на официальном сайте WebMoney Transfer® http://bonus.webmoney.ru/ или по телефону Call-центра Банка: 8 800 200-6-200 (звонок по России — бесплатный).
*- ЗАО «Банк Русский Стандарт». Генеральная лицензия Банка России № 2289, выдана бессрочно 19 июля 2001 года.
** - комиссия за предоплату номинала составляет 1,5 % от суммы номинала
*** - период проведения акции 3 мая 2011 – 27 мая 2011 года
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