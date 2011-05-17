«Видео-консультант» - новая возможность для клиентов общаться с ЗАО «Банк Русский Стандарт»*

Банк Русский Стандарт расширяет возможности Колл - центра Банка – с 16 мая с помощью сервиса «Видео-консультант» клиенты получат возможность в режиме он-лайн общаться с оператором и даже просматривать документы.

С помощью электронной формы, размещенной на сайте Банка, клиент также может заказать услугу звонка специалиста Колл - центра Банка в любое удобное время.

Новые функции Колл - центра Банка осуществляются на базе системы «Видео-консультант». Услуга доступна на интернет-сайте Банка Русский Стандарт www.rsb.ru, в системе Интернет-банк.

Получить более подробную информацию и подключиться к услуге можно по адресу: consultant.rsb.ru.



*ЗАО «Банк Русский Стандарт». Генеральная лицензия Банка России № 2289, выдана бессрочно 19 июля 2001 года.





