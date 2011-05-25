БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ ОТКРЫЛ ОНЛАЙН-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

ЗАО «Банк Русский Стандарт» открыл онлайн-представительство в социальной сети «ВКонтакте». В сообщество Банка Русский Стандарт «ВКонтакте» может вступить любой пользователь социальной сети, интересующийся новостями финансового рынка, современными кредитными, расчетными и сберегательными банковскими продуктами и сервисами, вне зависимости от того, является ли он клиентом Банка. На страничке Банка «ВКонтакте» можно получить консультацию специалистов об услугах, продуктах и сервисе Банка, следить за новостями и специальными предложениями в привычном для пользователей сети интерфейсе и форме.



Для подписчиков сообщества Банка Русский Стандарт «ВКонтакте» будут проводиться регулярные викторины и конкурсы - специально к открытию онлайн-представительства приурочен конкурс для наиболее активных пользователей инновационного бесплатного продукта «Банк в кармане» - каждому клиенту, совершившему расходную транзакцию, будет выдан код Skype на 60 минут бесплатного общения. «Банк в кармане» - уникальный пакет услуг, с помощью которого можно осуществлять переводы, оплачивать услуги ЖКХ, телефонии, погашать кредит или просто рассчитываться картой платежной системы MasterCard в десятках тысячах торговых точек по всей России – каждая расходная операция участвует в акции.



«Социальная сеть – это не только возможность оперативно получать и направлять информацию широкому кругу пользователей, это еще и стиль жизни, которому Банк Русский Стандарт, предлагающий все больше высокотехнологичных банковских услуг и сервисов, должен соответствовать. Присутствие Банка в наиболее популярных социальных сетях будет расширяться и позволит нам еще больше приблизить современные банковские услуги к текущим потребностям наиболее продвинутых пользователей сети Интернет», - говорит Святослав Островский, Директор Департамента банковского бизнеса в области новых технологий ЗАО «Банк Русский Стандарт».



Услуги онлайн-представительства Банка уже «протестировала» самая красивая девушка России - «Мисс Россия 2011» Наталья Гантимурова, присоединившаяся к группе Банка Русский Стандарт «ВКонтакте» в числе первых. «Я не только активный участник сообществ, но и клиент Банка Русский Стандарт, активно использующий услугу «Банк в кармане». Как новичок в финансах, я достаточно регулярно обращаюсь в банк за консультациями и очень рада новой возможности удобно и в режиме онлайн общаться со специалистами банка непосредственно «ВКонтакте», - поделилась своими впечатлениями Наталья.



