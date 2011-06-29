ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» СТАЛ ПАРТНЕРОМ DINERS CLUB INTERNATIONAL® LTD. ПО ВЫПУСКУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КАРТ В РОССИИ И УКРАИНЕ

Москва/США - Международная платежная система Diners Club International, бизнес-подразделение компании Discover Financial Services (США), и ЗАО «Банк Русский Стандарт», лидер российского рынка кредитных карт, заключили Соглашение о партнерстве по выпуску и обслуживанию карт Платежной системы на территории Российский Федерации и Украины.

Банк Русский Стандарт будет единственным финансовым институтом, отвечающим за бренд и продвижение Diners Club в России и на Украине. Соглашение носит долгосрочный характер и направлено на расширение и укрепление позиций платежных карт Diners Club International в России и Украине.

«Рынок кредитных карт - стратегическое направление бизнеса Банка Русский Стандарт. Сегодня мы объявляем о значимом для рынка кредитных карт партнерстве, и я рад, что именно Банк Русский Стандарт – лидер этого рынка, представляет российским потребителям возможность использовать преимущества карт старейшей международной платежной системы Diners Club. Банк будет развивать сотрудничество с торговыми организациями, осуществляющими прием карт, укрепляя и развивая бренд Diners Club для потребителей в России и Украине», - сказал Дмитрий Левин, Председатель Правления Банка Русский Стандарт.

«Рынки России и Украины представляют прекрасную возможность для премиальной мировой платежной системы Diners Club» - говорит Раджив Чадха, Президент Diners Club International. - Мы уверены, что партнерство с финансовым институтом высокой надежности, которым, несомненно, является Банк Русский Стандарт, с большим опытом как в выпуске карт, так и в эквайринге, поможет нам достичь высоких целей, которые мы ставим перед собой в России и на Украине».

Являясь всемирно известным брендом, карты Diners Club International принимаются более чем в 185 странах, в миллионах торгово – сервисных точек, и более чем в 800 000 банкоматах и терминалах по всему миру. Компания предлагает высококлассные условия и преимущества и уникальный сервис, как для клиентов, так и для торговых точек.

Банк Русский Стандарт – один из крупнейших национальных банков, выпускающий кредитные карты в России, имеет более 150 подразделений по всей стране, 30 миллионов клиентов и репутацию банка, внедряющего и использующего наиболее передовые технологии и наработки.

