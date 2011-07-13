БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ ВНЕДРИЛ УСЛУГУ ПОПОЛНЕНИЯ КОШЕЛЬКОВ WEBMONEY® В ИНТЕРНЕТ-БАНКЕ

Банк Русский Стандарт продолжает расширение возможностей многофункционального сервиса Интернет-банк. Теперь с его помощью в режиме реального времени клиенты могут пополнять свой счет в системе WebMoney.



Для пополнения кошелька WebMoney клиенту необходимо на странице Интернет-банка сайта Банка Русский Стандарт выбрать в меню раздел «Платежи» - «Электронная коммерция» - «WebMoney». Для проведения операции достаточно указать номер R-кошелька WebMoney, номер мобильного телефона, на который он зарегистрирован и сумму оплаты до 15 тысяч рублей. После пополнения лицевого счета клиент получает возможность совершать любые платежи, доступные для пользователей системы WebMoney.



«Банк Русский Стандарт уделяет развитию дистанционных сервисов особое внимание. Важно, чтобы продукты и услуги Банка отвечали современным требованиям, были максимально качественными и удобными. Для наших клиентов Интернет-банк – это дополнительная возможность совершать платежи, не выходя из дома: оплачивать коммунальные услуги, телефон, Интернет, открывать депозиты, совершать переводы и другие операции. Сотрудничество с системой WebMoney, одной из крупнейших электронных платежных систем, позволяет с помощью онлайн-сервиса Банка просто и быстро пополнять электронные кошельки WebMoney, а Интернет-банк сделать еще более функциональным», – отметил Святослав Островский, Директор Департамента банковского бизнеса в области новых технологий Банка Русский Стандарт.



«Мы рады предоставить пользователям возможность пополнять кошельки через Банк Русский Стандарт – один из ведущих и прогрессивных банков России. WebMoney Transfer уже активно сотрудничает со многими крупными российскими банками. Разумеется, чем больше банков-партнеров у нас будет, тем лучше для наших пользователей, а значит и для самой системы», - комментирует PR-директор системы WebMoney Transfer Ксения Великина.

