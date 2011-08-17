БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ ПРЕДСТАВИЛ ЖИТЕЛЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА НА ОСНОВЕ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ



Банк Русский Стандарт представил проект «Транспортная карта Санкт-Петербурга». Организаторами проекта выступили Банк Русский Стандарт, ГУП «Петербургский метрополитен» и СПб ГУ «Организатор перевозок».



«Транспортная карта» - уникальный финансовый инструмент на основе неэмбосированной карты платежной системы MasterCard®, который сочетает в себе функции универсального проездного билета для метрополитена, всех наземных видов городского транспорта и полноценной банковской карты.



«Транспортную карту» можно оформить всего за несколько минут при предъявлении паспорта в любой кассе Петербургского метрополитена и в дальнейшем использовать в качестве проездного, пополняя баланс в любой кассе метрополитена или киоска по продаже билетов. Для прохода в метро достаточно поднести «Транспортную карту» к считывающему устройству турникета, пассажиры наземного транспорта – трамвая, автобуса и троллейбуса - производят оплату картой у кондуктора, каждый из которых располагает считывающим устройством для оплаты проезда «Транспортной картой».



Держателям карты, помимо опций универсального проездного билета, доступен весь спектр современных банковских сервисов - бесплатные платежи и переводы, оплата услуг ЖКХ, Интернета и телефона без комиссий, бесплатные мобильный- и Интернет-банк, снятие наличных и пополнение банковского счета, а также уникальная возможность получать дополнительный доход до 10% годовых на остаток собственных средств, размещенных на «Транспортной карте»



«Транспортная карта» принимается к оплате везде, где есть логотип платежной системы MasterCard®, карту также можно использовать для совершения платежей в сети Интернет. Все владельцы «Транспортной карты» также являются участниками программы «Клуб скидок» Банка Русский Стандарт, в рамках которой клиент получает скидки до 30% более чем в 3000 торгово-сервисных предприятий в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и всей стране - в аптеках, супермаркетах, химчистках, магазинах одежды и обуви, ресторанах, турагентствах, автозаправочных станциях и др.



Уникальное преимущество новой карты в том, что транспортное приложение и банковские услуги карты независимы друг от друга: технология «двух кошельков» позволяет осуществлять оплату проезда не задействуя денежные средства, размещенные клиентом на банковском счете карты.



«Пользоваться «Транспортной Картой» для оплаты проезда общественным транспортом легко и удобно любому человеку, даже пенсионерам. Важно отметить, что по решению Администрации города и нашего партнера – Банка Русский Стандарт, выпуск и обслуживание карты будут совершенно бесплатными. Речь идет, таким образом, не только о внедрении новаторского технического решения, которое позволяет качественным образом повысить уровень сервиса на общественном транспорте Северной столицы, но и о важном и полезном социально – ориентированном проекте», - отмечает Игорь Маилов, первый заместитель Председателя Комитета по транспорту города Санкт-Петербурга



«Транспортная карта» - инновационный социальный проект, который мы с радостью представляем жителям Санкт-Петербурга. Сохраняя удобство универсального проездного документа, «Транспортная карта» открывает населению доступ к современным банковским сервисам, большинство их которых являются бесплатными. Уверен, что жители Санкт-Петербурга по достоинству оценят новинку», - комментирует Владимир Пышный, Первый Заместитель председателя Правления Банка Русский Стандарт.



Банк Русский Стандарт планирует дальнейшую реализацию аналогичных проектов в крупнейших городах страны.



