ОТКРЫТ НОВЫЙ ОФИС КЛИЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В НОВОРОССИЙСКЕ

Банк Русский Стандарт продолжает расширять сеть обслуживания клиентов. 18 августа Банк открыл первый операционный офис в Новороссийске. Офис расположен в центре города по адресу улица Советов/Бирюзова, дом 11/1 и обслуживает клиентов с понедельника по субботу с 9 до 20 часов. 24 часа в сутки работает зона банкоматов и автоматического приема платежей.

В новом офисе Банка Русский Стандарт клиенты могут оформить кредит, кредитную карту, оплатить задолженность, открыть или пополнить депозит по привлекательным ставкам, также оформить уникальные продукты Банка Русский Стандарт такие как:

«Банк в кармане»- бесплатный многофункциональный финансовый пакет услуг,

«Подарочная карта» - удобный универсальный подарок,

«Виртуальная карта» - карта для оплаты покупок в интернете.

Кроме традиционных банковских услуг жители Новороссийска могут оформить в новом офисе популярные страховые продукты «Моя любимая квартира», «Осторожно, Дети!» и «Первая помощь», оплатить услуги ЖКХ без комиссий, осуществить денежный перевод родным и близким.

В настоящее время сеть клиентского самообслуживания Банка Русский Стандарт превышает 3800 банкоматных устройств, автоматических касс и платежных терминалов, обслуживание клиентов осуществляется в более 160 структурных подразделениях Банка по всей России.

