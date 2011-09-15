Банк Русский Стандарт расширяет сеть дистрибуции Виртуальной предоплаченной карты Visa Virtual Prepaid Card. В результате сотрудничества Банка Русский Стандарт с «Ист Бридж Банком» и платёжной системой Comepay клиенты получили возможность оформления Виртуальной карты в более 14 000 терминалов сети Comepay.
Для оформления карты клиенту достаточно выбрать в меню опция «Купить карту Virtual Card», ввести номер телефона, на который будут высланы реквизиты карты. В онлайн режиме клиент получает информацию о платёжной системе, номере карты, сроке действия, а также код проверки подлинности карты и ее лимит.
«Приоритет в работе Банка Русский Стандарт – развитие инновационных сервисов, помогающих в ежедневной жизни и расширяющих возможности для потребителя. Нам важно, чтобы клиентам были доступны сервисы международного уровня, а банковские услуги были максимально удобными и быстрыми в оформлении. Возможность оформить Виртуальную предоплаченную карту более чем в 14 000 платежных терминалах Comepay – новый шаг навстречу пожеланиям наших клиентов: простой интерфейс и удобное меню позволяют легко и быстро оформить карту и сделать покупки в Интернете намного безопаснее», - говорит Святослав Островский, Директор Департамента банковского бизнеса в области новых технологий ЗАО «Банк Русский Стандарт».
«Используя Виртуальную карту для оплаты счетов через Интернет, клиент застрахован от хакеров. Пользователем виртуальной карты «Русский стандарт Visa» может стать любой человек, у которого есть мобильный телефон. Стоит лишь ввести собственный телефонный номер на терминале – и вы получите реквизиты карты через смс. Карта готова к использованию! Так же новая услуга значительно упростит жизнь клиентам Банка Русский Стандарт, в числе которых немало тех, кто часто пользуются кредитами при покупке бытовой техники, компьютеров и прочих полезных товаров для дома», - комментирует руководитель «Ист Бридж Банка» Виталий Авдеев.
Виртуальная предоплаченная карта — это полноценная банковская карта международной платёжной системы VISA®. С использованием её реквизитов можно оплачивать онлайн-игры, покупать авиабилеты и бронировать гостиницы, рассчитываться за товары и услуги в сети Интернет. Клиент может выпустить неограниченное количество карт.
Более подробную информацию Вы сможете узнать на официальном сайте Банка http://www.rsb.ru или по телефону Call-центра Банка: 8 800 200-6-200 (звонок по России — бесплатный).
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