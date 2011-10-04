БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ RESTO RATE AWARDS –ДАРИТ ДВОЙНЫЕ БАЛЛЫ ПРИ ОПЛАТЕ КАРТАМИ AMERICAN EXPRESS В РЕСТОРАНАХ МОСКВЫ

ЗАО «Банк Русский Стандарт»* стал Генеральным партнером ежегодной национальной премии в области ресторанного бизнеса Resto Rate Awards. Финал конкурса состоится 19 октября 2011 года в Бальном зале отеля Ritz Carlton в Москве. В рамках церемонии награждения лучших ресторанов страны Банк Русский Стандарт, являющийся эксклюзивным эмитентом и эквайером American Express® в России, по традиции также представит собственную номинацию «Лучший ресторан по версии Банка Русский Стандарт и American Express».



Для держателей карт American Express Банк Русский Стандарт проводит акцию, приуроченную к финалу премии Resto Rate Awards, - «Двойные баллы Membership Rewards». До 31 октября 2011 года, расплачиваясь банковскими картами American Express в ресторанах-участниках акции, можно получить двойные баллы по программе Membership Rewards и обменивать их на бонусное вознаграждение от лучших туристических, розничных, ресторанных компаний и индустрии развлечений.



В акции примет участие более 100 ресторанов Москвы, включая сетевые рестораны Goodman, Филлимонова и Янкель, Колбасофф, а также рестораны холдинга Ginza Project, группы компаний Аркадия Новикова, холдинга «Ресторанный Синдикат» Кирилла Гусева, ресторанного дома Андрея Деллоса, рестораны в гостиничных комплексах (Lotte Hotel Moscow, Украина», «Золотое Кольцо», Swissotel Красные Холмы), в ночных клубах (SOHO ROOMS, Tommy D Lounge bar) и многие другие. Полный список ресторанов-участников акции доступен по следующему адресу www.top100.resto.ru/action.



Ежегодная ресторанная премия Resto Rate Awards проходит с 2008 года и основывается на рейтинге самых популярных ресторанов, ежемесячно составляемом на основе статистических данных службы заказов Call Center Resto и уникальной службы online-бронирования ZON.



Клиентам Банка Русский Стандарт – держателям карт American Express - предоставляется целый ряд дополнительных преимуществ: бесплатные программы страхования и помощь в чрезвычайных ситуациях, медицинская и юридическая помошь во время путешествия, страхование покупок, обслуживание в любом из Бюро Путешествий American Express (Travel Offices) по всему миру, скидки до 30% в рамках программ Selects и «Клуб скидок», бесплатное восстановление карты в случае утери в России и за рубежом.



* ЗАО «Банк Русский Стандарт» Генеральная лицензия Банка России № 2289 от 19 июля 2001 года выдана бессрочно

