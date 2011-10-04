БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ ОТКРЫЛ ОФИС «АРБАТСКИЙ» В МОСКВЕ

ЗАО «Банк Русский Стандарт» продолжает расширение сети клиентского обслуживания в Москве, увеличивая количество офисов, расположенных в пределах Садового Кольца. 15 сентября в центре Москвы по адресу ул. Арбат, дом 1 открылся новый офис «Арбатский».

Улица Арбат является одним из символов Москвы, культурным и историческим центром столицы. Первые упоминания об этой улице, получившей своё имя по историческому названию местности – Орбат, датированы временем царствования Ивана Грозного. В XVII веке Арбат был местом сосредоточения стрелецких слобод, затем - одной из самых аристократических улиц Москвы, застроенной особняками известных русских дворянских семей, в XIX веке Арбат стал культурным центром Москвы, где жили и творили писатели, поэты, состоялись яркие театральные постановки, создавались знаменитые художественные полотна. В советское время Арбат стал пешеходной зоной и был воспет в стихах и музыкальных произведениях.

Новый офис расположен в самом начале улицы Арбат, в шаговой доступности от метро «Арбатская» и площади Арбатских ворот. Это двадцать шестой офис Банка в столице. Офис работает без выходных с 9 до 21 часа.

В новом офисе Банка Русский Стандарт клиенты могут оформить более 30 видов кредитных карт, оплатить задолженность, открыть или пополнить депозит по привлекательным ставкам, также оформить уникальные продукты Банка Русский Стандарт: «Банк в кармане», «Подарочная карта», «Виртуальная карта».

Кроме традиционных банковских услуг здесь можно оформить в новом офисе популярные страховые продукты «Моя любимая квартира», «Осторожно, Дети!» и «Первая помощь», оплатить услуги ЖКХ без комиссий, осуществить денежный перевод родным и близким.

В настоящее время сеть клиентского самообслуживания Банка Русский Стандарт превышает 3800 банкоматных устройств, автоматических касс и платежных терминалов, обслуживание клиентов осуществляется в более 160 структурных подразделениях Банка по всей России.

