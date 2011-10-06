БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ И КРУПНЕЙШАЯ РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ МАГАЗИНОВ «МАГНИТ» ОБЪЯВЛЯЮТ О ЮБИЛЕЙНОЙ МИЛЛИОННОЙ ПОКУПКЕ, СОВЕРШЕННОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЫ

В августе 2011 года зарегистрирована миллионная транзакция, произведенная с помощью банковской карты, в сети гипермаркетов крупнейшей национальной розничной сети «Магнит». Это событие – результат плодотворного сотрудничества торговой сети с Банком Русский Стандарт - одним из крупнейших банков страны, предлагающих эквайринговые решения для предприятий торговли и сервиса. Совместный проект реализуется с августа 2010 года, после успешной тестовой эксплуатации в сети «Магнит» установлено свыше 1300 терминалов, с помощью которых покупатели могут оплачивать свои покупки картами международных платежных систем Visa® и MasterCard®. Прием карт осуществляют уже свыше 70 гипермаркетов «Магнит» более чем в 50 городах страны.



В рамках совместного проекта специально для магазинов сети «Магнит» Банк Русский Стандарт разработал инновационное технологическое решение, обеспечивающее высокую скорость проведения безналичных операций при сохранении оптимального уровня безопасности. Оплата покупок пластиковой картой происходит быстрее, чем с использованием наличных денежных средств, при этом программно-аппаратное решение, установленное Банком, сертифицировано и соответствует требованиям международного стандарта безопасности платежных карт PCI DSS.



«Миллион оплаченных пластиковыми карточками покупок – яркий пример того, насколько привычными и удобными стали безналичные покупки для покупателей. Уверен, что высокотехнологичное эквайринговое решение, реализованное Банком Русский Стандарт специально для гипермаркетов «Магнит», позволит покупателям оплачивать покупки быстро и максимально безопасно», — отмечает Иван Глазачев, Директор департамента эквайринга ЗАО «Банк Русский Стандарт».



«Мы стремимся постоянно улучшать качество обслуживания своих покупателей. Использование безналичной системы расчёта один из примеров такого улучшения. Для покупателей это быстрый и, что немаловажно, безопасный способ совершать покупки в сети гипермаркетов «Магнит»», - говорит Владимир Солдатов, Директор департамента маркетинга розничной сети «Магнит».

