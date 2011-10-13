Банк Русский Стандарт продолжает расширение возможностей многофункционального сервиса Интернет-банк – с сегодняшнего дня пользователи этой услуги могут моментально и без комиссий пополнять свой счет в электронной платежной системе «Яндекс.Деньги».
Для пополнения счета в системе «Яндекс.Деньги» клиенту Банка Русский Стандарт необходимо авторизоваться в Интернет-банке, затем выбрать в меню «Платежи» раздел «Электронная коммерция» и далее «Яндекс.Деньги». Для проведения платежа достаточно указать номер счета в Яндекс.Деньгах и необходимую сумму пополнения. За одну операцию пополнить счет в Яндекс.Деньгах через Интернет-банк Русского Стандарта можно на любую сумму в пределах 15 000 рублей.
Многофункциональный сервис Интернет-банка Банка Русский Стандарт предоставляет круглосуточный доступ к информации по обслуживаемым банком счетам и оформленным банковским картам, кредитам и депозитам. С помощью этого сервиса клиент может совершать денежные переводы, в том числе на счета других банков, конвертировать валюту, погашать кредит и оплачивать различные услуги, такие как сотовая связь, интернет, ЖКУ, телефония. Доступ к счетам, открытым в Банке Русский Стандарт, осуществляется через защищенное интернет-соединение, поэтому денежные средства клиентов, размещенные на счетах банка, находятся в безопасности.
Более подробную информацию вы сможете узнать на официальном сайте Банка Русский Стандарт http://www.rsb.ru
или по телефону Call-центра Банка: 8 800 200-6-200 (звонок по России — бесплатный).
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