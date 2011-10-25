Банк Русский Стандарт, один из лидирующих частных банков на рынке кредитования населения, и компания «Евросеть», лидер российского рынка сотового ритейла, сообщают о запуске специальной кредитной программы для потребителей. Теперь получить нецелевой кредит в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей можно непосредственно в салоне связи «Евросеть». Сумма кредита начисляется на карту «Кукуруза» - собственную карту лояльности компании «Евросеть». Технологическим партнером по выпуску и обслуживанию карт на базе платежной системы MasterCard выступает компания «Центр Финансовых Технологий». В ближайшее время кредитная программа будет запущена во всех российских магазинах «Евросети», где предусмотрено оказание услуг Банка Русский Стандарт представителями банка.
Для получения кредита держателю бонусной карты «Кукуруза» необходимо обратиться к представителю Банка Русский Стандарт в салоне «Евросеть». Сумма кредита варьируется от 20 тысяч до 50 тысяч рублей на срок от 6 до 12 месяцев. Банк не взимает дополнительных комиссий по всем видам кредитных программ. После оформления кредита и принятия банком положительного решения кредитные средства зачисляются непосредственно на счет карты «Кукуруза» в режиме реального времени. Если у потребителя нет карты «Кукуруза», ее можно оформить бесплатно в салоне «Евросеть», в течение 5 минут, без комиссии и абонентской платы за обслуживание. Новый кредитный сервис позволяет избежать посещения офиса банка – необходимые документы можно оформить непосредственно в торговом зале салона «Евросеть» всего за несколько минут.
Проект кредитования держателей карт «Кукуруза» стартовал в первой декаде октября в 50 магазинах компании «Евросеть», расположенных в Москве, Твери, Туле, Рязани, Владимире, Орле и ряде других городов России. В ближайшее время программа кредитования населения будет реализована на федеральном уровне – в более чем 340 магазинах компании «Евросеть» по всей России.
Для погашения кредита клиент может выбрать любой удобный для него способ: в офисах Банка Русский Стандарт, в салонах «Евросети», в устройствах самообслуживания с функцией приема наличных или через систему банковского перевода.
Более подробную информацию Вы сможете узнать на официальном сайте Банка http://www.rsb.ru или по телефону Call-центра Банка: 8 800 200-6-200 (звонок по России — бесплатный).
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