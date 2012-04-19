Квартира в Москве для держателей карт Банка Русский Стандарт

ЗАО «Банк Русский Стандарт» - лидер рынка кредитных карт - анонсировал старт новой стимулирующей кампании для держателей кредитных карт Банка – «Подарки твоей мечты». В период с 9 апреля по 31 мая 2012, при оплате покупок кредитной картой Банка Русский Стандарт или снятии с карты наличных на сумму более 500 рублей клиенты Банка участвуют в розыгрыше нескольких сотен призов, включая суперприз - квартиру в Москве.

В акции принимают участие все держатели кредитных карт Банка Русский Стандарт , в том числе оформившие карты в период проведения акции. В рамках акции «Подарки твоей мечты» клиенты также получают возможность выиграть модные гаджеты - ежедневно разыгрывается 5 смартфонов Samsung Galaxy S II® и 10 планшетов Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus®.

Имена победителей будут публиковаться на официальном сайте Банка www.rsb.ru.

«В рамках акции «Подарки твоей мечты» мы разыграем квартиру в Москве, причем возможность выиграть жилье в столице может получить житель любого города России – акция проходит по всей стране и не требует соблюдения каких-то особенных правил или формальностей - любой клиент Банка, потративший более 500 рублей по своей карте, автоматически включается в число претендентов на суперприз», – говорит Селим Эргоз, Исполнительный директор карточного бизнеса ЗАО «Банк Русский Стандарт».

Банк Русский Стандарт является лидером рынка кредитных карт в России, выпустив для своих клиентов более 31 миллиона кредитных карт. Банк предлагает более 32 видов банковских карт международных платежных систем VISA®, MasterCard®, American Express®, в том числе уникальные кобренды с ведущими российскими и мировыми авиакомпаниями. Банк является эксклюзивным партнером по выпуску и обслуживанию карт American Express® Centurion line в России, эксклюзивным партнером платежной системы Diners Club International по выпуску и обслуживанию карт на территории Российский Федерации и Украины.

Кредитные карты Банка Русский Стандарт можно оформить в более 180 офисах Банка или оставить заявку на сайте www.rsb.ru. Дополнительную информацию о продуктах и услугах Банка можно получить по бесплатному телефону 8 800 200 6 200.

