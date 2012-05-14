Новый офис клиентского обслуживания в Санкт-Петербурге

14 мая в Санкт-Петербурге открылся двенадцатый операционный офис обслуживания населения. Новый офис расположен в Петроградском районе города, в шаговой доступности от метро «Петроградская» по адресу: ул. Льва Толстого, д 1-3, помещение 15Н, литера А.

Офис открыт для обслуживания клиентов с понедельника по субботу с 9 до 20 часов. Зона банкоматов и автоматического приема платежей работает 24 часа в сутки.

В операционном офисе Банка Русский Стандарт клиенты могут оформить кредит, кредитную карту, оплатить задолженность, открыть или пополнить депозит, оформить продукты: «Банк в кармане», «Подарочная карта», карту для оплаты покупок в интернете «Виртуальная предоплаченная карта». Кроме традиционных банковских услуг клиенты Банка смогут оформить в новом офисе популярные страховые продукты «Моя любимая квартира», «Осторожно, Дети!» и «Первая помощь», оплатить услуги ЖКХ без комиссий, осуществить денежный перевод.

