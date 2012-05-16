Банк Русский Стандарт и МДМ Банк объединили банкоматные сети по операциям выдачи наличных. Теперь клиенты обоих банков - держатели карт международных платежных систем Visa Int. и MasterCard WW - получат возможность снимать денежные средства в устройствах объединенной сети по "домашним" тарифам*.
Партнерская сеть МДМ Банка и Банка Русский Стандарт по операциям выдачи наличных будет насчитывать более 2286 банкоматов в 205 городах и населенных пунктах России. В прошлом году МДМ Банк объединил банкоматные сети с Альфа-Банком и ОТП Банком. Теперь, с учетом последнего объединения, более 4169 современных банкоматов будут доступны для клиентов МДМ Банка, и более 3454 банкоматов для клиентов Банка Русский Стандарт.
«Данное сотрудничество позволяет расширить возможности качественного и комфортного банковского обслуживания для наших клиентов, - отмечает Алла Цытович, вице-президент МДМ Банка по развитию бизнеса. – Это еще один шаг навстречу нашим клиентам, которым мы стремимся предоставить максимум возможностей. Для МДМ Банка данное партнерство является важным этапом в реализации клиентоориентированной модели бизнеса».
«Одним из приоритетных направлений технологического развития Банк Русский Стандарт рассматривает увеличение числа устройств клиентского самообслуживания – многофункциональных банкоматов и терминалов. Не менее важно партнерство с крупнейшими игроками рынка - операторами банкоматных сетей. Соглашение с МДМ-Банком является важным этапом в развитии сервисных возможностей для клиентов», - говорит Ирина Хаустова, старший вице-президент ЗАО «Банк Русский Стандарт».
Уточнить информацию о банкоматах можно на официальном сайте Банка Русский Стандарт – http://www.rsb.ru/ – и МДМ Банка – www.mdm.ru/.
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