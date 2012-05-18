Банк Русский Стандарт открыл тридцать пятый офис в столице

С 16 мая в Центральном административном округе Москвы работает новый клиентский офис «Сухаревский», находящийся по адресу: Малая Сухаревская площадь, д.1, стр.1. Новый офис удобно расположен на внешней стороне Садового Кольца. Клиентский офис «Сухаревский» находится в непосредственной близости от станции метро «Сухаревская».

Часы работы офиса: с 9 до 21 часа, без выходных. Зона самообслуживания работает круглосуточно.

В новом офисе Банка Русский Стандарт клиенты могут оформить кредит, кредитные карты платежных систем VISA, MasterCard и American Express, оплатить задолженность, открыть или пополнить депозит, оформить продукты: «Банк в кармане», «Подарочная карта», карту для оплаты покупок в интернете «Виртуальная предоплаченная карта». Кроме традиционных банковских услуг клиенты Банка смогут оформить в московском офисе популярные страховые продукты «Моя любимая квартира», «Осторожно Дети!» и «Первая помощь», оплатить услуги ЖКХ без комиссий, осуществить денежный перевод.

