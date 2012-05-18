Банк Русский Стандарт разработал новую версию приложения «Мобильный банк» для операционных систем iOS (Iphone, Ipod touch) и Android. В новой версии «Мобильного Банка» клиентам представлен обновленный интерфейс с большим количеством новых возможностей. В частности, в новом приложении реализован перевод средств между счетами клиента, выбор счета для осуществления платежей и переводов, в режиме реального времени доступна информация о состоянии всех счетов, открытых в банке (карты, кредиты, депозиты, текущие счета), просмотр последних операций по кредитным картам клиента и т.д. Кроме того, в новой версии приложения «Мобильный банк» доступны моментальные переводы по номеру карты, оплата услуг операторов связи, выпуск виртуальной карты для безопасных расчетов в интернете и выбор ближайших офисов, банкоматов и терминалов банка.
Приложение «Мобильный банк» для ОС Android доступно в Google Play по адресу: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.simpls.brs2.mobbank, а также в iTunes по адресу: http://itunes.apple.com/ru/app/id523105309.
Более подробную информацию вы сможете узнать на официальном сайте Банка Русский Стандарт http://www.rsb.ru или по телефону Центра поддержки Клиентов Банка: 8 800 200 6 200.
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