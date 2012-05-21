НОВЫЙ ОФИС КЛИЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

ЗАО «Банк Русский Стандарт» продолжает расширение региональной сети клиентского обслуживания. 17 мая в Нижнем Новгороде открылся пятый операционный офис Банка. Новый офис расположен в Нижегородском районе города в шаговой доступности от остановки трамвая «Черный Пруд» и остановки маршрутного такси «Пл. Минина и Пожарского», по адресу: ул. Большая Покровская, д.15.

Офис открыт для обслуживания клиентов каждый день с 9 до 21 часов. Зона банкоматов и автоматического приема, где возможно снятие и внесение денежных средств на счет, прием платежей и оплата услуг без комиссии, работает 24 часа в сутки.

В операционном офисе Банка Русский Стандарт клиенты могут оформить кредит, кредитную карту, оплатить задолженность, открыть или пополнить депозит, оформить продукты: «Банк в кармане», «Подарочная карта». Клиенты Банка смогут подключить дополнительные услуги «sms-сервис», «ИнфоM@il», «Интернет-банк», бонусную программу Membership Rewards для держателей карт American Express. Кроме традиционных банковских услуг жители Нижнего Новгорода смогут оформить в новом офисе популярные страховые продукты «Моя любимая квартира», «Осторожно Дети» и «Первая помощь», оплатить услуги ЖКХ без комиссий, осуществить денежный перевод.

В настоящее время сеть клиентского самообслуживания Банка Русский Стандарт включает в себя более 4200 банкоматных, кэш-ин устройств и платежных терминалов; к услугам клиентов - более 180 структурных подразделений Банка по всей России, а также на Украине. Банк планирует активное развитие сети клиентского самообслуживания, в том числе расширение сети платежных терминалов и офисной сети.

