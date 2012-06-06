Новый интернет - сайт для держателей карт American Express в России

ЗАО «Банк Русский Стандарт», эксклюзивный эмитент карт линии Centurion Line и эквайер American Express в России, объявил о запуске нового информационного ресурса www.americanexpress.ru, посвященного картам платежной системы American Express, выпускаемых банком.

На новом сайте представлен полный спектр кредитных продуктов крупнейшей международной платежной системы American Express, которые выпускаются Банком Русский Стандарт – от классических American Express Card до эксклюзивных, в том числе целый ряд кобрендовых карт American Express.

Пользователям сайта доступны разделы «Новости», «Обратная связь», «Интернет-банк», полный перечень офисов Банка, где возможно оформить карты American Express. На новом сайте существенно обновлена навигация по многочисленным привилегиям и сервисам карт: появился помощник в выборе карты, структура сайта изменена в сторону большего удобства, функциональности и клиентоориентированности.

На сайте представлена последняя информация и рекомендация по лучшим ресторанам, магазинам и салонам красоты в рамках программы спецпредложений American Express Selects доступной всем владельцам карт платежной системы American Express.

Банк Русский Стандарт является единственным партнером платежной системы American Express по организации эквайринга в России. В рамках долгосрочного контракта Банк Русский Стандарт также предлагает потребителям полный спектр банковских продуктов линии Centurion line – от American Express Card и American Express Gold Card до эксклюзивных The Platinum Card® и Centurion®. Отличительной чертой этих карт является изображение воина Центуриона, размещенное на лицевой стороне карты, которое уже в течение 60 лет является символом безопасности, добросовестности и защиты, а также сервисов и привилегий, предоставляемых клиентам American Express во всем мире.

Ключевыми преимуществами карт American Express Centurion line, выпускаемых Банком Русский Стандарт, являются эксклюзивные сервисы и привилегии, предоставляемые платежной системой American Express, также гарантируемые торговыми и сервисными предприятиями всего мира. Держатели карт линии Centurion получают доступ к услугам Centurion Concierge Service, Накопительной бонусной программе лояльности Membership Rewards, эксклюзивным скидкам и life-style услугам в лучших отелях и ресторанах по всему миру. Карты American Express можно оформить в более 180 офисах ЗАО «Банк Русский Стандарт» по всей России. Более подробная информация доступна на сайтах: www.americanexpress.ru и www.rsb.ru или по телефону 8 800 200-94-49.

