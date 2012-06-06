Банк Русский Стандарт, лидер рынка кредитных карт, представил кредитную карту RSB World MasterCard Cash Back Card, позволяющую возвращать часть от потраченной суммы операции покупки на банковский счет карты. Процент возмещения является одним из наиболее высоких на рынке - клиенту возвращается 10% от потраченной суммы за первую покупку по карте (не более 1000 рублей), за последующие покупки - 1%, после того, как общая сумма покупок по карте в течение года превысит 1 000 000 рублей - 3% от суммы покупок.
Помимо одних из лучших условий по Cash Back на рынке карта RSB World MasterCard Cash Back обладает целым рядом преимуществ, включая привлекательную ставку по кредитам, программу лояльности Банка Русский Стандарт «Клуб скидок», бесплатное участие в программе «Страхование от несчастных случаев» и возможность подключения других программ страхования, бесплатные Интернет-банк и Мобильный банк для держателей карты, а также дополнительную защиту платежей в Интернете благодаря бесплатной технологии 3D-Secure. Держателям карты Cash Back также доступны специальные предложения по программе MasterCard ИЗБРАННОЕ.
«Мы видим растущий интерес потребителей к карточным продуктам с дополнительными преимуществами и поощрениями. Как лидер рынка кредитных карт, мы формируем рынок, предлагая клиентам свыше 40 видов кредитных карт, включая более полутора десятков продуктов, выпущенных совместно с партнерами или на базе собственной системы лояльности – Aeroflot American Express, MTS Card, RSB Travel Card, British Airways American Express, Malina Card, Visa FIFA и т.д. Я рад представить потребителям Сash Back-карту, сочетающую в себе не только наилучшие условия по возмещению расходов на покупки, но и дополнительные бесплатные услуги и сервисы, ставшие уже привычными нашим клиентам. Уверен, что с новой картой покупки станут еще более выгодными для наших клиентов», - заявил Селим Эргоз, Исполнительный Директор Карточного Бизнеса ЗАО «Банк Русский Стандарт».
Плата за годовое обслуживание карты RSB World MasterCard Cash Back составляет 950 рублей, стоимость обслуживания дополнительной карты – 600 рублей, а годовая ставка по кредиту - 29 %. Срок действия карты составляет 5 лет (при этом карту можно бесплатно перевыпустить в любой момент, если она утеряна или повреждена), кредитный лимит по карте может достигать 450 000 рублей. Держатели карты RSB World MasterCard Cash Back получают возможность быстрее увеличить сумму получаемого возмещения, оформив дополнительные карты Cash Back, при этом количество дополнительных карт не ограничено.
Заявку на выпуск карты можно подать на сайте Банка http://www.rsb.ru/cards/rsb_cash_back/ или в любом клиентском офисе Банка Русский Стандарт. Более подробную информацию вы сможете узнать на официальном сайте Банка http://www.rsb.ru или по телефону Справочно-информационного Центра Банка: 8 800 200-6-200 (звонок по России — бесплатный).
Комментарии 0