Открыт офис Банка в Орске

4 июня в Орске открылся операционный офис обслуживания населения. Новый офис расположен в центре города по адресу: проспект Ленина, д. 22.

Офис открыт для обслуживания клиентов ежедневно с 9 до 21 часа. Зона банкоматов и автоматического приема платежей работает 24 часа в сутки.

В операционном офисе Банка Русский Стандарт клиенты могут оформить кредит, кредитную карту, оплатить задолженность, открыть или пополнить депозит, оформить продукты: «Банк в кармане», «Подарочная карта», карту для оплаты покупок в интернете «Виртуальная предоплаченная карта». Кроме традиционных банковских услуг жители Орска смогут оформить в новом офисе Банка популярные страховые продукты «Моя любимая квартира», «Осторожно, Дети!» и «Первая помощь», оплатить услуги ЖКХ без комиссий, осуществить денежный перевод.

