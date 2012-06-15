Банк Русский Стандарт и American Express представили карту из титана

Банк Русский Стандарт, эксклюзивный стратегический партнер компании American Express по выпуску и обслуживанию кредитных карт Centurion Line в России, объявил о начале эмиссии для российских клиентов самой престижной банковской карты American Express в мире — Centurion®, выполненной из титана. Россия вошла в число 19 стран мира, в которых American Express запускает этот престижный продукт. Карта Centurion, выполненная в титане, производится вручную из одного из самых дорогих и редких металлов в мире при температуре 1688 градусов Цельсия. Эксклюзивные возможности и преимущества карты, созданные специально для наиболее взыскательных клиентов, органично дополняет неповторимый дизайн банковской карты. Титан — один из самых прочных и, одновременно, один из самых легких материалов. Титановую карту Centurion практически невозможно сломать или расплавить, она устойчива к потускнению, воздействию кислот и коррозии. Уникальные свойства карты призваны стать отражением стиля жизни и ценностей клиентов, которые ей владеют. Прочность и уникальность материала лишь подчеркивают особые привилегии, преимущества и дополнительные возможности карт Centurion — персональное обслуживание высочайшего уровня, эксклюзивные сервисы, предоставляемые платежной системой American Express, гарантируемые торговыми и сервисными предприятиями всего мира. Держатели карт Centurion из титана получают доступ к услугам Concierge Service American Express, программам Fine Dining и International Airline Program, свободному входу в VIP–залы в 600 аэропортах для держателя карты и его спутника, эксклюзивным скидкам и life-style услугам в лучших отелях и ресторанах по всему миру, круизным программам, бесплатным страховым услугам и многому другому. Карты Centurion от American Express из титана предоставляют особые финансовые преференции: выпуск первой дополнительной карты, годовой счет-выписки, участие в программе лояльности Membership Rewards – бесплатны. Обладатель дополнительной карты Centurion от American Express из титана вправе пользоваться абсолютно всеми привилегиями наравне с держателем основной карты. «С начала формирования российского рынка кредитных карт потребители ассоциируют этот продукт именно с Банком Русский Стандарт. Мы всегда были не только пионерами рынка, но и источником новых идей и уникальных продуктов в этом бизнесе. Важно, что теперь самые взыскательные российские клиенты с помощью нашего Банка получили возможность стать обладателями уникальной карты — Centurion в титане. Начало выпуска самой редкой и самой уважаемой карты в мире – лучший результат нашего многолетнего сотрудничества с компанией American Express», - сказал Селим Эргоз, Исполнительный Директор Карточного Бизнеса ЗАО «Банк Русский Стандарт». «Мы очень гордимся нашим партнерством с Банком Русский Стандарт по выпуску и обслуживанию эксклюзивной карты Centurion American Express в России и намерены продолжать его в дальнейшем. Карта Centurion является синонимом роскоши, высоких стандартов обслуживания и сервиса, доступом к эксклюзивным услугам и специальным предложениям. Карта Centurion в титане представляет собой новый улучшенный продукт, который идеально подходит для удовлетворения потребностей наиболее взыскательных клиентов Банка. В рамках развития нашего сотрудничества с Банком Русский Стандарт мы планируем продолжить разработку и внедрение инновационных продуктов и услуг, которые будут играть значительную роль в развитии рынка», - отметил Пол Абботт, Исполнительный вице-президент American Express Global Network Services в Европе, странах Ближнего и Среднего Востока и Африки. Банк Русский Стандарт является единственным партнером платежной системы American Express по организации эквайринга в России. В рамках долгосрочного контракта Банк Русский Стандарт также предлагает потребителям полный спектр банковских продуктов линии Centurion line – от American Express Card и American Express Gold Card до эксклюзивных Platinum Card® и Centurion. Отличительной чертой этих карт является изображение воина Центуриона, размещенное на лицевой стороне карты, которое уже в течение 60 лет является символом безопасности, добросовестности и защиты, а также сервисов и привилегий, предоставляемых клиентам American Express во всем мире. Стать держателем карты Centurion от American Express из титана можно только по приглашению от Банка Русский Стандарт или по рекомендации привилегированных держателей карт Centurion от American Express.

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