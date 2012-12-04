БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ ПРИСТУПИЛ К ВЫПУСКУ ВИРТУАЛЬНЫХ КАРТ В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО

Банк Русский Стандарт представил своим клиентам новую удобную возможность: выпуск виртуальных предоплаченных карт в долларах США или евро. Новые возможности виртуальных карт позволяют клиентам банка совершать покупки в долларах США или евро в интернет-магазинах по всему миру без дополнительной конвертации. Виртуальная предоплаченная карта Банка Русский Стандарт предназначена для удобного и безопасного осуществления платежей в сети интернет, на популярных интернет-аукционах, через электронные платежные системы, а также для бронирования гостиниц, приобретения авиа и ж/д билетов, музыки или игр.



Виртуальная карта – это банковская карта международной платежной системы Visa или MasterCard, не имеющая материального носителя. Для оформления виртуальной предоплаченной карты достаточно зайти на соответствующую страницу в Интернет-банке. Клиенты Банка Русский Стандарт могут выпустить неограниченное количество виртуальных карт и использовать каждую из них по своему усмотрению. За выпуск и пополнение виртуальных карт в Интернет-банке комиссия не взимается. Следует отметить, что виртуальную карту в российской валюте можно легко оформить, даже если пользователь карты не успел стать клиентом банка - на сайте банка, в терминалах банка и терминалах партнеров или через электронный кошелек WebMoney. Пользование виртуальной картой позволяет обеспечить сохранность персональных данных и денежных средств, хранящихся на основной банковской карте.



Получить подробную информацию можно на сайте www.rsb.ru или по телефону справочно-информационного центра банка: 8 800 200 6 200 (звонок по России – бесплатный).

