Банк Русский Стандарт внедрил новый способ пополнения Visa QIWI Wallet: для этого достаточно воспользоваться любым из 2600 терминалов Банка по всей России.
Пополнение счета Visa QIWI Wallet в терминалах Банка Русский Стандарт осуществляется моментально и без комиссии. Для осуществления перевода достаточно указать номер мобильного телефона, на который зарегистрирован Visa QIWI Wallet, сумма платежа может варьироваться от 50 до 15 000 рублей. Счет Visa QIWI Wallet также можно пополнить в системе Интернет-банк и с помощью электронного кошелька «Банк в кармане» Банка Русский Стандарт.
По словам Начальника отдела по работе с агентами Visa QIWI Wallet Алексея Зарубина, «Visa QIWI Wallet постоянно развивается, предоставляя своим пользователям все больше возможностей пополнения счета без комиссии. Продолжением сотрудничества с Банком Русский Стандарт стала возможность пополнения Visa QIWI Wallet в любом терминале банка. Для клиента это максимально просто и выгодно».
Более подробную информацию вы сможете узнать на официальном сайте Банка Русский Стандарт http://www.rsb.ru или по телефону Call-центра Банка: 8 800 200-6-200 (звонок по России — бесплатный).
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