УК «РУССКИЙ СТАНДАРТ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И КАЗАНИ

В начале 2013 года УК «Русский Стандарт» продолжает расширение сети агентских пунктов: завтра открываются еще 17 новых пунктов приема заявок на совершение операций с паями ПИФов. В 2012 году было открыто 76 офисов продаж в городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Смоленск, Тверь, Тула, Ярославль, Рязань, Иваново, Владимир, Рыбинск, Балашиха, Дмитров, Коломна, Люберцы, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево и Серпухов.

Продукты УК «Русский Стандарт» станут доступны для жителей Санкт-Петербурга и Казани по следующим адресам:

• ОПРК УСОиКП Ф в г. Санкт-Петербурге*, г. Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 40, лит. А, корп. 1, пом. 44 Н, 46 Н

• Операционный офис "Санкт-Петербург №3", г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 138/5, лит. А, пом. 7 Н, 15 Н

• Операционный офис "Санкт-Петербург №7", г. Санкт-Петербург, Комендантский пр-т, д.11, лит. А, пом. 46 Н

• Операционный офис "Санкт-Петербург №9", г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5, лит. А, пом. 8 Н

• Операционный офис "Санкт-Петербург №10"*, г. Санкт-Петербург, Проспект Науки, д. 41, пом. 2 Н, лит.А

• Операционный офис "Санкт-Петербург №11", г. Санкт-Петербург, ул. Бородинская, д. 12/31, лит. А, пом. 4 Н

• Операционный офис "Санкт-Петербург №12", г. Санкт-Петербург, ул. Я. Гашека, д. 5

• Операционный офис "Санкт-Петербург №14", г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект д. 109, лит. А., пом.1Н.

• Операционный офис "Санкт-Петербург №15", г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 46, пом.1Н, лит. А

• Операционный офис "Санкт-Петербург №16", г. Санкт-Петербург, проспект Просвещения, д.36/141, лит. А, пом. 1 Н

• Операционный офис "Санкт-Петербург №17", г. Санкт-Петербург, Средний проспект, В.О., д. 25, лит. А, пом. 1Н,2Н,3Н

• Операционный офис "Санкт-Петербург №18", г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д.1-3, лит. А, пом. 15 Н

• ОПРК Филиала в г. Казань, г. Казань, ул. Правобулачная, д. 35/2

• Операционный офис "Казань №2", г. Казань, ул. Проспект Победы, д. 56

• Операционный офис "Казань №3"*, Казань, ул. Вахитова, 8

• Операционный офис "Казань №5", г. Казань, ул. Чистопольская, д. 33 б

• Операционный офис "Казань № 6", г. Казань, ул. Гвардейская, д. 1/24

Агентские пункты работают с 9.00 до 21.00 без выходных.



Подробная информация об УК «Русский Стандарт» и предлагаемых продуктах доступна на сайте www.pif-rs.ru, а также по телефону: + 7 495 287 78 41, +7 495 380 11 75.



*Офисы работают с понедельника по субботу с 9.00 до 20.00

