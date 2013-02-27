ЗАО «Банк Русский Стандарт» представил новый удобный сервис для пользователей виртуальных предоплаченных карт – личный кабинет в Электронном кошельке «Банк в кармане». В личном кабинете пользователь может оформить виртуальную карту, пополнить ее счет, а также просмотреть последние операции по карте. Важно, что услуга пополнения счета доступна не только для виртуальных карт, выпущенных через сайт банка и в банкоматах банка, но также оформленных в салонах связи «Евросеть» и «Связной», в терминалах платежных сетей «Элекснет», «Comepay» и в электронной платежной системе WebMoney®. Пополнение виртуальной карты в Электронном кошельке «Банка в кармане» осуществляется без комиссии.
Для выпуска виртуальной предоплаченной карты через Электронный кошелек «Банк в кармане» необходимо зайти на сайт по адресу: http://wallet.rsb.ru и выбрать опцию «Оформить Виртуальную карту». Пользователю достаточно установить лимит, после чего карту можно использовать для оплаты покупок.
Пользователям не обязательно иметь счет в банке, чтобы воспользоваться услугой. Для регистрации в Электронном кошельке «Банк в кармане» достаточно ввести номер мобильного телефона, после чего клиенту становится доступен весь функционал данного сервиса: проведение любых платежей в пользу сотен получателей, среди которых ‒ операторы услуг стационарной и мобильной связи, провайдеры доступа в интернет, услуги ЖКХ, онлайн-игры, охранные системы, оплата билетов и многое другое.
Виртуальная предоплаченная карта – это банковская карта международной платежной системы Visa или MasterCard, не имеющая материального носителя. Карта создана для совершения безопасных покупок в Интернете. Виртуальная предоплаченная карта позволяет обеспечить сохранность персональных данных и денежных средств, хранящихся на основной банковской карте. Новая функция стала логичным шагом в расширении каналов оформления виртуальной карты, среди которых уже числятся система «Интернет-банк», «Мобильный банк», интернет-сайт банка www.rsb.ru, банкоматы банка, терминалы салонов связи «Связной» и «Евросеть», терминалы платежных сетей «Элекснет» и «Comepay», а также электронная платежная система WebMoney.
Более подробную информацию можно получить на сайте www.rsb.ru или по телефону справочно-информационного центра Банка: 8 800 200 6 200.
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