УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РУССКИЙ СТАНДАРТ РАСШИРЯЕТ СЕТЬ АГЕНТСКИХ ПУНКТОВ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОБМЕН ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

В рамках программы улучшения качества клиентского обслуживания, сегодня к агентской сети УК «Русский Стандарт» присоединились еще 2 отделения «Банка Русский Стандарт» в Подольске и Костроме, находящиеся по адресу:

• Дополнительный офис «Подольск», г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 5;

• Дополнительный офис «Кострома №3», г. Кострома, ул. Советская, д. 25/18.

Новые агентские пункты работают без выходных с 9.00 до 21.00.

Таким образом, общая агентская сеть УК «Русский Стандарт» насчитывает 243 пункта приема заявок по всей России.

В агентских пунктах клиенты могут управлять средствами через инвестирование в паи паевых инвестиционных фондов. На сегодня линейка ПИФов под управлением УК «Русский Стандарт» включает 3 фонда: открытый фонд акций «Петр I», открытый фонд денежного рынка «Юлий Цезарь» и интервальный фонд драгоценных металлов «Екатерина Великая». С целью защиты и диверсификации средств, клиентам предлагается совместный продукт Управляющей компании и «Банка Русский Стандарт» - комбинированный вклад «Сказочные инвестиции», при котором одна часть средств размещается на депозитный счет с повышенной ставкой, а другая часть средств инвестируется по выбору клиента в акции или драгоценные металлы. Кроме инвестиционного фонда клиент выбирает долю инвестируемых средств, срок и сумму вклада.

Полный список агентских пунктов приема заявок, информация о компании, продуктах и условиях доступна на сайте www.pif-rs.ru и по телефонам: + 7 495 287 78 41, +7 495 380 11 75.