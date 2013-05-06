Банк Русский Стандарт провел в Новосибирске новый этап студенческого проекта «LeadeRS» – деловых соревнований для будущих бизнес-лидеров

2-10 апреля 2013 года в Новосибирске состоялся новый этап совместного общеобразовательного проекта Банка Русский Стандарт и крупнейших вузов России – соревнований по решению бизнес-кейсов «LeadeRS» среди студентов 4-5 курсов. Победители проекта стали стипендиатами Благотворительного Фонда Русский Стандарт.



Впервые проект прошел в Казани в апреле 2012 года. Цель «LeadeRS» – предоставить сегодняшним студентам – будущим профессионалам финансового рынка – дополнительную возможность использования полученных в вузе фундаментальных знаний в решении актуальных бизнес-задач из области кредитования, маркетинга, планирования.



В течение недели студенты старших курсов ведущих вузов Новосибирска практиковались в решении кейсов под руководством экспертов из Банка Русский Стандарт. Перед участниками стояла задача – предложить реалистичное и эффективное решение бизнес-задачи, составить грамотные расчеты, подготовить презентацию и выступить с защитой перед жюри, в состав которого вошли представители вузов и менеджмента банка.



В проекте LeadeRS-Новосибирск приняли участие 107 студентов из 20 команд пяти крупнейших вузов Новосибирска:

 Новосибирского Государственного Технического Университета;

 Сибирского Государственного Университета Путей Сообщения;

 Новосибирского Государственного Университета Экономики и Управления «НИНХ»;

 Сибирской Академии Финансов и Банковского Дела;

 Сибирского Университета Потребительской Кооперации.

«На площадке проекта LeadeRS в Новосибирске мы представили студентам актуальные задачи из практики банка, от качества решения которых зависит коммерческий успех компании. Деловые соревнования – оптимальный формат, который позволяет участникам не только применить на практике полученные в вузе знания, но и обсудить результаты с менеджментом ведущего частного банка страны и продемонстрировать уровень профессиональной подготовки перед потенциальным работодателем», - говорит Владимир Воронин, Директор Департамента персонала Банка Русский Стандарт.



В рамках проекта в Новосибирске удалось построить эффективную обратную связь участников с экспертным жюри: вместе с судьями студенты тренировались в выработке системного подхода к решению кейсов; обсуждали результаты своих выступлений, оценивая их сильные и слабые стороны. Атмосфера «LeadeRS» была максимально приближена к бизнес-среде – соревнования прошли в условиях реальной конкуренции и командной борьбы. Победителем делового соревнования «LeadeRS» стала команда Сибирского Государственного Университета Путей Сообщения:



Мишенина Мария (капитан команды),

Киреева Юлия,

Шевчук Евгений,

Свиридов Роман,

Суханов Никита.

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Подробная информация о проекте представлена на официальной странице «LeadeRS» в социальной сети Vkontakte – http: //vk.com.leadersb.