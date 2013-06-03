Управляющая компания «Русский Стандарт» открывает дополнительно 13 новых офисов продаж

УК «Русский Стандарт» продолжает расширение сети клиентского обслуживания. 1 июня 2013 года 13 отделений ЗАО «Банк Русский Стандарт» стали агентскими пунктами по операциям с паями ПИФов под управлением ООО «УК «Русский Стандарт».

Таким образом, общее количество агентских пунктов УК «Русский Стандарт» увеличилось до 264 офисов продаж по всей России.

Новые пункты приема заявок открыты в Ростове-на-Дону, Перми, Нижнем Тагиле, Анапе, Новочебоксарске, Новоалтайске, Майкопе, Сызрани, Москве и Московской области по следующим адресам:

• Операционный офис «Ростов №8», Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, № 15 б*;

• Операционный офис «Пермь №6», Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 105;

• Операционный офис «Нижний Тагил №3», Нижний Тагил, пр. Ленина, 71;

• Операционный офис «Анапа № 1», Анапа, ул. Крымская, 128*;

• Операционный офис «Новочебоксарск № 1», Новочебоксарск, ул. Винокурова, 38;

• Операционный офис «Новоалтайск № 1», Новоалтайск, ул. Октябрьская, 9*;

• Операционный офис «Майкоп № 1», Майкоп, ул. Жуковского, 20 А*;

• Операционный офис «Сызрань № 2», Сызрань, ул. Советская, 114;

• Дополнительный офис «Первомайский», Москва, ул. Первомайская, 81;

• Дополнительный офис «Свиблово», Москва, ул. Снежная, 21/1;

• Дополнительный офис «Речной вокзал», Москва, ул. Фестивальная, 2 А;

• Дополнительный офис «Волгоградский проспект», Москва, просп. Волгоградский, 133, корп. 2;

• Дополнительный офис «Мытищи», Мытищи, пр. Шараповский, влад. № 2, стр. № 2.

Офисы работают без выходных с 9:00 до 21:00.

Во всех агентских пунктах клиентам доступен популярный комбинированный вклад «Сказочные инвестиции», в рамках которого одна часть средств размещается в депозит с высокими ставками, а другая часть средств инвестируется в фонд смешанных инвестиций «Империя» или в фонд акций «Петр I».

ПИФ «Империя» относительно новый фонд для розничной сети. Цель при управлении фондом – в период роста рынка получить максимально возможный доход, в период снижения рынка – не допустить существенного снижения стоимости портфеля. Поэтому в периоды роста рынка в состав активов фонда приобретаются акции крупнейших корпораций, так называемые «голубые фишки», являющиеся наиболее ликвидными и надежными объектами вложений средств. В периоды снижения рынка доля акций в активах фонда сокращается, в состав активов включаются облигации, позволяющие получить стабильный фиксированный доход. В периоды ожидаемого ослабления курса рубля в состав активов фонда включается иностранная валюта. Подобной стратегии управляющие будут придерживаться до наступления существенных изменений в макроэкономической конъюнктуре.

ПИФ акций «Петр I» предполагает более активное управление, а ОПИФ смешанных инвестиций «Империя» более консервативный подход, заключающийся в большей доли облигаций в составе активов фонда.

Полный список агентских пунктов приема заявок, информация о компании, продуктах и условиях доступна на сайте www.pif-rs.ru и по телефонам: + 7 495 287 78 41, +7 495 380 11 75.