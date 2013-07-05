Банк Русский Стандарт запустил услугу переводов по номеру карты через свои терминалы, расположенные в «Евросети»

Банк Русский Стандарт продолжает развивать систему денежных переводов и предлагает новую услугу ‒ переводы по номеру карты через свои терминалы, расположенные в салонах «Евросети».

Для того чтобы осуществить перевод, достаточно выбрать в меню терминала самообслуживания пункт «Перевод по номеру карты», ознакомиться с условиями предоставления услуги и принять их, ввести номер карты получателя, затем внести наличные средства и получить чек подтверждения операции.

Срок зачисления на карту Банка Русский Стандарт составляет несколько минут, на карту других банков – в зависимости от банка-эмитента

В рамках данной услуги можно отправлять переводы только в рублях. Минимальная сумма перевода для карт, выпущенных банками-резидентами РФ, не ограничена, для карт банков-иностранных эмитентов установлено ограничение 500 рублей РФ, максимальная сумма одного денежного перевода ‒ 14 000 рублей. Услуга доступна для пополнения карт платежных систем Visa® и MasterCard®, выпущенных любыми банками-резидентами РФ и иностранными эмитентами, а также American Express® и Diners Club International®, выпущенных Банком Русский Стандарт.

«Разработка новых услуг и сервисов является приоритетной задачей Банка Русский Стандарт. Мы стремимся предоставлять своим клиентам современные и качественные банковские продукты, которыми они могут воспользоваться, где бы ни находились. Благодаря сотрудничеству с компанией «Евросеть» операция переводов RS express по номеру карты станет гораздо удобнее для клиентов. Надеемся, они оценят эти новые возможности сервиса», ‒ сообщает Иван Глазачев, директор Департамента эквайринга Банка Русский Стандарт.

«Все больше людей делает выбор в сторону безналичных платежей. В свою очередь, оплата товаров и услуг через POS-терминалы требует постоянного пополнения банковских карт. Доказательством служит постоянно растущий спрос на денежные переводы, осуществляемые через салоны «Евросети», по России и в страны СНГ. Теперь в салонах ритейлера можно осуществить перевод по номеру карты, лишь указав ее номер. Несомненно, новая услуга придаст владельцам карт еще большей независимости», - комментирует вице-президент по коммерции «Евросети» Виктор Луканин.

Банк Русский Стандарт предлагает высокоэффективные решения в различных сферах банковских услуг, в частности, в области денежных переводов. В 2010 году «Русский Стандарт» стал первым банком в Европе, предоставившим возможность переводить деньги с карт и на карты различных банков сразу трех платежных систем: Visa®, MasterCard® и American Express®. Банк Русский Стандарт остается единственным банком, осуществляющим переводы по номеру карты 4 крупнейших платежных систем: Visa, MasterCard, American Express и Diners Club International.

Денежные переводы RS express ‒ это возможность переводить деньги близким в любой город России и за границу. Несомненным преимуществом является многообразие способов перевода средств: через Интернет-банк, на сайте платежного сервиса «RS express» (www.RSexpress.ru), с помощью мобильного приложения, через банкоматы банка по всей стране, а также через POS-терминалы (устройства для приема банковских карт на кассах торговых организаций) эквайринговой сети банка. Отправить деньги в любую точку земного шара не составит труда.

Подробная информация о Банке Русский Стандарт представлена на сайте: www.rsb.ru.



