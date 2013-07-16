Банк Русский Стандарт стал первым банком, осуществившим операцию по технологии payWave

Банк Русский Стандарт продолжает развитие сети приёма бесконтактных платежей. В июне 2013 года Банк Русский Стандарт был отмечен сертификатом компании VISA, подтверждающим, что банк первым в России провел транзакцию по технологии бесконтактных платежей Visa payWave.

Для осуществления оплаты с помощью данной технологии достаточно лишь поднести карту к платежному терминалу. Не потребуется ни подпись клиента на чеке, ни ввод ПИН-кода .

Технология бесконтактных платежей Visa payWave была внедрена платёжной системой Visa в 2004 году, первые такие карты появились в Европе в 2005 году, в России – в 2011 году.

Использование систем бесконтактных платежей, внедряемых Банком Русский Стандарт, является самым востребованным решением для торгово-сервисных предприятий сегмента фаст-фуда, аптек, парфюмерно-косметических магазинов, для работы которых важны современные технологические решения эквайринга и высокая скорость обслуживания клиентов. При этом безопасность проведения таких платежей гарантирована: с одной стороны, все эквайринговые решения банка полностью соответствует стандарту безопасности PCI DSS, с другой – технологии Visa payWave, основанной на международных стандартах EMV для чиповых карт, а также на стандарте ISO/IEC 14443.

«Банк Русский Стандарт разрабатывает инновационные решения для бизнеса, цель которых – сделать бизнес партнеров функциональнее, оптимизировать расходы, повысить уровень сервиса. Внедрение технологии PayWave является одним из таких решений и позволит торгово-сервисным предприятиям упростить процесс оплаты, быстрее обслуживать клиентов, сократить очереди в торговых залах и расходы предприятий на операции с наличными», – рассказывает Иван Глазачев, Директор Департамента Эквайринга ЗАО «Банк Русский Стандарт».

Банк Русский Стандарт является одним из крупнейших участников рынка торгового эквайринга по эквайринговому обороту и количеству торговых партнеров. Банк осуществляет прием карт ведущих международных и российских платежных систем: American Express, Visa, MasterCard, Discover, Diners Club, JCB International и «Золотая корона» на единой технологической платформе. Сеть приема карт охватывает более 270 тыс. торговых точек. Все технологические решения имеют высокий уровень защиты и соответствуют требованиям стандартов PCI DSS и PCI PED.

Подробная информация о Банке Русский Стандарт представлена на сайте: www.rsb.ru.

