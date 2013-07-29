Банк Русский Стандарт и «Аэрофлот - российские авиалинии» представили обновленную линейку кобрендовых карт и самую эффективную программу накопления миль «Аэрофлот»

ЗАО «Банк Русский Стандарт» и ОАО «Аэрофлот ‒ российские авиалинии» запустили линейку кобрендовых банковских карт MasterCard®, а также существенно увеличили количество начисляемых миль по картам Aeroflot American Express®.

В рамках запуска на рынке обновленных кобрендовых карт с ведущим национальным авиаперевозчиком Банк Русский Стандарт предоставил клиентам уникальную возможность по ускоренному накоплению миль для всех держателей карт Aeroflot American Express® и Aeroflot MasterCard®.

С 22 июля по 31 декабря 2013 года держатели кобрендовых карт могут получать до 6 миль за каждые 30 рублей, потраченные по карте. Это лучшее предложение по накоплению миль «Аэрофлот Бонус» среди подобных продуктов на рынке банковских карт на текущий момент. Клиент может выбрать один из следующих продуктов банка: Aeroflot MasterCard Standard® Credit Card, Aeroflot World MasterCard® и Aeroflot World MasterCard Black Edition®, а также Aeroflot American Express® Classic Card, Aeroflot American Express® Gold Card и Aeroflot American Express® Premium Card.

Все держатели карт Аэрофлот после совершения первой покупки по карте получают от 500 до 3 000 приветственных миль в зависимости от уровня карты. При совершении покупок с использованием карты за каждые 30 рублей держатель карты накапливает от 1 до 6 миль, а после превышения пороговой суммы трат по карте коэффициент начисления миль на последующие покупки увеличивается. Кроме того, за достижение определенного оборота в течение первых 3-х месяцев использования карты клиенту – держателю карты будет начислено от 3 000 до 15 000 миль.

Так, держатели карты Aeroflot American Express® Premium всего через три месяца покупок могут накопить более 56 000 миль, которые можно обменять, например, на авиабилет Москва-Нью-Йорк или на Канары туда-обратно бизнес-классом. Держатели таких карт получают 3000 приветственных миль после первой покупки по карте, а за совершение покупок на сумму 300 тысяч рублей, помимо стандартных 30 000 миль, дополнительно 15 000 миль. Купив два билета в авиакомпании «Аэрофлот», например в Рим и обратно (около 36 000 рублей), помимо миль непосредственно за перелет (1000 миль), будут также начислены повышенные мили за покупки в авиакомпании «Аэрофлот» (7 200 миль).

«Банк Русский Стандарт и авиакомпания «Аэрофлот» сотрудничают уже более 10 лет, и сегодня я рад представить наш новый совместный продукт – карты платежной системы MasterCard, а также обновленные Aeroflot American Express®. Я уверен, что новые карты станут эталоном рынка кобрендовых авиапрограмм как по скорости начисления миль, удобству и доступности продукта, так и по уровню предоставляемого сервиса», ‒ заявил Селим Эргоз, Исполнительный директор по развитию карточного бизнеса ЗАО «Банк Русский Стандарт».

«Развитие Банком Русский Стандарт кобрендовой линейки, включая запуск премиальной карты World MasterCard Black Edition®, − заметный шаг в развитии российского рынка программ лояльности с авиакомпаниями, − отметил Александр Дунаев, вице-президент, директор по продаже и развитию продуктов MasterCard в России. − Клиентам банка предоставлен интересный выбор карт платежной системы MasterCard, с которыми есть все возможности для приятного путешествия от момента подготовки к нему до возвращения. Богатое бонусное предложение и дополнительные сервисы являются отличительными особенностями кобрендовых карт MasterCard и Аэрофлот Банка Русский Стандарт».

Кроме возможности ускоренного накопления миль держатели карт Аэрофлот, в зависимости от типа карты, могут воспользоваться массой преимуществ. Среди них для держателей карт American Express® доступны обширные программы страхования жизни и здоровья на время путешествий, страхования покупок, страхования от дорожных неудобств, бесплатная поддержка Службы Организации Путешествий American Express®, специальные предложения и скидки по программе American Express Selects. Для обладателей карт MasterCard – специальные предложения программы MasterCard Бесценная Москва и консьерж-услуги от платежной системы MasterCard. Также по всем картам Банка Русский Стандарт ‒ скидки по программе «Клуб скидок», удобная и прозрачная система кредитования и гибкие финансовые условия.

Оформить одну из карт Аэрофлот можно в любом офисе Банка Русский Стандарт, на интернет-сайтах www.rsb.ru и www.americanexpress.ru, по телефону 8 800 200 00 91, на специальных стойках в аэропортах Шереметьево, Казань, Толмачево и Ростов-на-Дону.

