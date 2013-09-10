Банк Русский Стандарт и American Express представили обновленную American Express® Gold Card ‒ знаменитый «золотой стандарт» для путешественников всего мира

Специальные условия позволяют клиентам карты путешествовать чаще, используя преимущества программы Membership Rewards®



Банк Русский Стандарт, эксклюзивный стратегический партнер компании American Express® по выпуску и обслуживанию карт Centurion Line в России, представил клиентам обновлённую карту American Express® Gold.

Новая карта с гибкими финансовыми условиями и обслуживанием мирового уровня создана для клиентов, ценящих сервис и комфорт и грамотно планирующих свои расходы как в повседневной жизни, так и в путешествиях. Плата за обслуживание карты American Express® Gold может быть снижена или отменена полностью, в зависимости от суммы трат по карте в течение года.

К выпуску обновленных карт American Express® Gold банк приурочил совместную с программой Membership Reward эксклюзивную акцию, которая проводится с 1 сентября 2013 года по 30 ноября 2013 года. В рамках акции действуют особые условия накопления бонусных баллов, что позволит буквально за 3 месяца накопить баллы, достаточные для обмена их на авиабилет в Европу в обе стороны, либо на любое другое вознаграждение из каталога по выбору держателя карты. Так, оформив карту American Express® Gold уже сейчас, её владелец успеет накопить баллы на каникулы в Европе и провести несколько дней золотой осени в Праге или Париже.

Специально для держателей карт American Express Банк Русский Стандарт уже 5 лет с успехом развивает Membership Rewards – международную программу лояльности, разработанную специально для клиентов платежной системы и действующую более чем в 50 странах мира. Новые держатели American Express® Gold Card становятся участниками этой бонусной накопительной программы бесплатно. Совершая привычные покупки с использованием карт American Express, клиенты накапливают бонусные баллы, которые впоследствии можно обменивать на вознаграждения из каталога: товары от ведущих мировых производителей и услуги от лучших туристических компаний, ресторанов и компаний индустрии развлечений.

«Карта American Express® Gold – это настоящий «золотой стандарт» премиальных карт для путешественников. Она объединяет действительно высококлассные сервисы и целый ряд статусных предложений для клиентов. Своим классическим, легко узнаваемым во всем мире дизайном и эксклюзивными преимуществами карта American Express Gold элегантно подчеркивает статус своего владельца. А международные стандарты обслуживания и крупнейшая программа лояльности Membership Rewards остаются незаменимыми составляющими этой карты», – прокомментировал запуск обновленной карты Селим Эргоз, Исполнительный Директор Карточного Бизнеса ЗАО «Банк Русский Стандарт».

Карта American Express® Gold широко известна в мире как одна из наиболее престижных карт с широким перечнем дополнительных возможностей и привилегий для путешественников. Держатели этой карты в России получают доступ к эксклюзивным услугам и сервисам: страховые программы, в том числе особенно важные для путешественников: страхование от несчастного случая, медицинская и юридическая помощь, денежное возмещение при утере и задержке багажа, при опоздании на рейс или его задержке. Круглосуточная служба по Организации Путешествий окажет любую услугу, связанную с планированием поездки – бронирование отелей, авиабилетов, авто по специальным ценам. Среди прочих преимуществ – возможность экстренного перевыпуска карты в случае утери в России или за рубежом, высокий кредитный лимит, позволяющий путешествовать, не ограничивая себя в тратах, а также большое количество уникальных предложений и скидок для держателей карт в ресторанах, отелях, магазинах по всему миру с программами American Express Selects и «Клуб Скидок».

Заполнить анкету на оформление карты American Express® Gold можно на сайтах www.rsb.ru и www.americanexpress.ru, в офисах Банка Русский Стандарт или на стойках банка в аэропортах Шереметьево, Толмачево, Ростова-на-Дону и Казани.

Подробная информация о Банке Русский Стандарт представлена на сайте: www.rsb.ru.

