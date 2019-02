ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ MEMBERSHIP REWARDS ПРАЗДНУЕТ 5-ЛЕТИЕ В РОССИИ

В честь пятилетия работы всемирно знаменитой программы лояльности для клиентов American Express в России держатели карт Банка Русский Стандарт смогут получить дополнительные бонусные баллы Membership Rewards и воспользоваться одним из наиболее выгодных предложений по накоплению баллов Avios.

В 2013 году Банк Русский Стандарт, обладающий эксклюзивными правами на выпуск линейки Centurion и эквайринг карт платежной системы American Express на территории РФ, отметил пять лет работы на российском рынке крупнейшей международной программы лояльности Membership Rewards. В знак признательности за участие в программе в период с 15 сентября по 15 октября 2013 года клиенты Банка Русский Стандарт-участники программы получат до 5000 дополнительных баллов Membership Rewards при заказе вознаграждения. Таким образом, за счет акционных баллов получить интересующее вознаграждение смогут в том числе и те клиенты, на бонусном счету которых недоставало баллов для обмена. Для участия в акции на счету клиента должна быть отображена хотя бы одна расходная операция в период с 15 сентября по 15 октября 2013 года.

Кроме того, в честь 5-летия Membership Rewards партнер программы авиакомпания Iberia впервые дарит клиентам дополнительные баллы Avios – 30% от количества баллов, переведенных на счет программы лояльности Iberia Plus в период с 15 сентября по 15 октября 2013 года. Подробные условия акции доступны на сайте www.americanexpress.ru.

Партнерство Банка Русский Стандарт и American Express насчитывает более 7 лет. Именно держатели карт American Express Банка Русский Стандарт первыми в России получили возможность копить баллы крупнейшей международной программы лояльности и обменивать их на вознаграждения. С момента запуска в России Membership Rewards работает над развитием прочных партнерских отношений как с международными авиакомпаниями, отелями класса люкс и lifestyle-брендами, так и с крупнейшими локальными партнерами, чтобы предоставить клиентам целый ряд статусных привилегий.

Количество бонусных вознаграждений, собранных в каталоге программы, превышает 2000, общее количество партнеров превышает 70. За 5 лет клиенты банка обменяли более 240 миллионов бонусных баллов. Баллы не имеют срока действия и ограничения по лимиту, и воспользоваться ими можно в любой момент участия в программе. Дважды в год Банк Русский Стандарт обновляет каталог вознаграждений Membership Rewards, объединяя все эксклюзивные предложения для клиентов American Express в России – от подписки на журналы до перелетов бизнес-классом на шикарных авиалайнерах и отдыха в лучших отелях мира.

Участники программы могут обменивать свои баллы на посещение кафе и ресторанов сети Novikov Group, Пушкинъ, Турандотъ, Палкин, аксессуары, книги ручной работы, электронику, сертификаты Торгового Дома ЦУМ и сети супермаркетов «Азбука Вкуса». Клиенты банка также могут переводить баллы Membership Rewards на свои личные бонусные счета международных партнеров программы и получать билеты авиакомпаний Iberia, Alitalia, British Airways, Delta,SAS, Flying Blue (KLM и Air France), проживание в сетях отелей Hilton Worldwide, Starwood Hotels and Resorts, Inc и Jumeirah, и многое другое.

Более подробную информацию о программе Membership Rewards и картах American Express можно узнать на официальном сайте банка www.rsb.ru, сайте www.americanexpress.ru, а также позвонив в Справочно-информационный центр Банка Русский Стандарт: 8 800 200 6 200 и Call-центр банка для держателей American Express: 8 800 200-94-49.