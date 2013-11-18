Visa и Банк Русский Стандарт запустили прием карт Visa payWave в ресторанах «Макдоналдс»

«Макдоналдс», Visa и Банк Русский Стандарт объявили сегодня о запуске приема бесконтактных карт payWave в ресторанах сети.



Технология бесконтактных платежей особенно востребована среди торговых предприятий с большим покупательским потоком, так как значительно упрощает процесс оплаты – достаточно просто поднести карту к терминалу. Более того, при оплате картой Visa payWave на сумму до 1000 рублей не требуется вводить ПИН-код или подписывать чек . По статистике Visa, почти 100% транзакций в «Макдоналдс» осуществляются как раз на сумму менее тысячи рублей. Таким образом, технология бесконтактных платежей позволит повысить качество и скорость обслуживания в ресторанах «Макдоналдс».



Запуск приема карт с технологией payWave стал результатом совместной работы партнеров, нацеленной на дальнейшее совершенствование приема безналичных платежей для посетителей ресторанов «Макдоналдс». Возможность безналичной оплаты была реализована в «Макдоналдс» в декабре 2010 года.



«Мы стремимся представить передовые услуги, которые помогут нашим партнерам повысить эффективность бизнеса – улучшить обслуживание, сократить расходы и, самое главное, предложить сервис, соответствующий ожиданиям своих клиентов. Число держателей карт Visa payWave неуклонно растет, подтверждая востребованность бесконтактных платежей», - сказал Иван Глазачев, Член Правления банка, Директор департамента эквайринга ЗАО «Банк Русский Стандарт».



«Макдоналдс» постоянно работает над качеством, удобством и скоростью обслуживания посетителей своих ресторанов. Именно этим стремлением было обусловлено внедрение оплаты по картам в 2010 году, - отметил Алексей Семенов, Генеральный Директор ООО «Макдоналдс». – Прием карт Visa payWave призван вывести сервис на еще более высокий уровень, сократив время обслуживания посетителей. Мы благодарны нашим партнерам за помощь в осуществлении этого проекта, который, как мы надеемся, будет высоко оценен посетителями ресторанов «Макдоналдс».



«Мы рады, что прием банковских карт, который мы реализовали с нашими партнерами из «Макдоналдс» и Банка Русский Стандарт три года назад, доказал свою актуальность и востребованность. По нашим оценкам, за прошедшие три года количество транзакций в ресторанах сети выросло более чем в два раза. Говоря о преимуществах внедрения бесконтактной оплаты в этом контексте, мы делаем прежде всего ставку на увеличение скорости оплаты при помощи карт Visa payWave, ведь именно скорость обслуживания в ресторанах быстрого питания является одним из главных преимуществ для посетителей», - сказал Эндрю Торре, генеральный директор Visa в России.



Прием бесконтактных карт Visa payWave будет осуществляться во всех 387 ресторанах «Макдоналдс» по всей России.

