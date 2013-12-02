Банк Русский Стандарт открыл новый офис клиентского обслуживания в Набережных Челнах

Банк Русский Стандарт продолжает расширение сети клиентского обслуживания. 2 декабря в г. Набережные Челны по адресу: проспект М. Джалиля, дом 66 (10/4Б), – открылся новый операционный офис банка. Это третий офис банка в Набережных Челнах.

Режим работы офиса с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00. Зона банкоматов и автоматического приема платежей работает круглосуточно.

В новом офисе Банка Русский Стандарт клиентам предлагается широкий выбор карточных продуктов: от универсальных «Подарочной предоплаченной карты», «Виртуальной предоплаченной карты» и пакета услуг «Банк в кармане» до специальных продуктов, таких как комплект карт для путешественников ‒ RSB Travel, карты с функцией cash-back ‒ возврата части потраченных денег обратно на счет, кобрендовые карты, выпущенные совместно с авиакомпанией «Аэрофлот», которые позволяют получать билеты в обмен на накопленные баллы, а также статусные карты международной платёжной системы American Express®.

Помимо карточных продуктов, клиенты также смогут оформить кредит, оплатить задолженность, открыть или пополнить депозит. Кроме традиционных банковских услуг, жителям Набережных Челнов предлагается осуществить денежный перевод, а также подключить дополнительные банковские услуги и сервисы: «СМС-сервис», «Инфо M@IL», «Интернет-банк», «Мобильный банк» и принять участие в бонусной программе Membership Rewards для держателей карт American Express®. Также при оформлении кредита клиенты банка могут застраховать жизнь, здоровье и потерю трудоспособности.

Для держателей кобрендовых карт «Aeroflot American Express» и «Aeroflot MasterCard» банк подготовил уникальное предложение – до 31 декабря 2013 года возможность накопления миль значительно возрастет. Теперь начисления могут составить до 6 миль за каждые потраченные 30 рублей в зависимости от уровня карты. Подробности проведения акции и читайте на сайте www.rsb.ru.

В настоящее время сеть клиентского самообслуживания Банка Русский Стандарт включает в себя порядка 5000 банкоматных, кэш-ин устройств и платежных терминалов; к услугам клиентов ‒ более 300 структурных подразделений банка по всей России, а также на Украине. Банк планирует активное развитие сети клиентского самообслуживания, в том числе расширение сети платежных терминалов и офисной сети.

Подробная информация о Банке Русский Стандарт представлена на сайте: www.rsb.ru.