Банк Русский Стандарт и система «ЛИДЕР» запустили совместный сервис денежных переводов

Банк Русский Стандарт объявляет о развитии сервиса денежных переводов в формате cash2card*. Теперь перевести наличные по номеру банковской карты можно в точках обслуживания «Лидер»: кассах банков-партнеров и банкоматах самообслуживания. Переводы доступны по России и за рубеж – международная платежная система «ЛИДЕР» представлена в 132 странах мира. Новый способ позволяет отправить деньги за считанные минуты – для перевода достаточно указать номер банковской карты получателя.

Осуществить перевод можно на карты платежных систем VISA и MasterCard, выпущенные любыми банками, а также на карты American Express и Diners Club International, эмитированные Банком Русский Стандарт. Максимальная сумма операции по России составляет 75 000 рублей, за границу - 2 500 USD.

Банк Русский Стандарт постоянно развивает возможности денежных переводов. В 2010 году «Русский Стандарт» стал первым банком в Европе, предоставившим возможность переводить деньги с карт и на карты различных банков сразу трех платежных систем: Visa, MasterCard и American Express. Банк Русский Стандарт остается единственным банком, осуществляющим денежные переводы на карты 4 крупнейших платежных систем: Visa, MasterCard, American Express и Diners Club International.

Узнать подробнее о новом сервисе переводов можно на сайтах www.rsb.ru или www.leadermt.ru, а также позвонив в Справочно-информационный центр Банка Русский Стандарт: 8 800 200 6 200 или в круглосуточный центр поддержки клиентов системы «ЛИДЕР»: 8 800 333 4444.



*наличные на карту

