УК «Русский Стандарт» представила новый сайт для клиентов

Управляющая компания «Русский Стандарт» запустила новый официальный сайт для клиентов. На ресурсе представлен полный спектр продуктов и услуг компании для частных и корпоративных клиентов, а также полезная аналитическая информация и рекомендации по выбору продуктов и инвестированию.

Cайт обладает легкой, логичной структурой и прозрачным интерфейсом, ключевые разделы («Клиентам», «Новости и аналитика», «Клуб инвесторов») объединены в выпадающем главном меню. Сориентироваться в информации начинающим инвесторам поможет удобный «Навигатор», где представлены ответы на наиболее популярные вопросы о выборе и оформлении ПИФов и словарь терминов.

В разделе «Клиентам» в сравнительной таблице представлены инвестиционные продукты коллективного и индивидуального доверительного управления и комбинированные продукты. Отследить показатели доходности инвестиций за определенный период можно по графикам изменения стоимости паев, а рассчитать финансовый результат – на специальном калькуляторе. Это поможет подобрать оптимальный и наиболее эффективный продукт. Здесь же пользователи могут изучить состав портфелей фондов и просмотреть инвестиционные идеи на 2014 год от аналитиков компании.

В разделе «Новости и аналитика» можно оформить бесплатную подписку на отчеты о трендах на валютном и фондовом рынках – информация будет регулярно приходить на электронную почту. В аналитических обзорах собраны последние новости мирового и российского финансовых рынков, полезные при планировании собственных инвестиций.

Кроме того, на новом сайте УК «Русский Стандарт» можно почитать книги, найти полезные советы по инвестированию от самых успешных мировых инвесторов, посмотреть фильмы и обсудить свои идеи с сотрудниками компании.

Более подробная информация доступна по телефону справочно-информационного центра 8 800 200 6 200.

