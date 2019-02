Банк Русский Стандарт и платежная система Discover представляют российским потребителям карту Русский Стандарт Discover

Банк Русский Стандарт, эксклюзивный партнер Discover Financial Services на территории России, объявляет о начале эмиссии карты Русский Стандарт Discover. Новый продукт представляет собой российскую версию популярной в США cashback карты, разработанной с учетом самых передовых технологий платежной системы Discover - лидера рынка в области программ лояльности, ранее доступных только клиентам платежной системы в США.

Карта Русский Стандарт Discover создана для вознаграждения потребителей за их ежедневные покупки, совершенные как в торговых точках, так и онлайн. Cashback начисляется на бонусный счет за любые покупки по карте, в том числе за операции, совершенные в Интернет-банке. Как и держатели карт Discover в США, клиенты Банка Русский Стандарт могут получать повышенные Cashback бонусы за оплату товаров и услуг определенных категорий. Например, 5% можно вернуть за покупки товаров в магазинах одежды и обуви до 31 марта 2014 года и до 10% – при покупках у партнеров программы Discover книг издательского дома «Эксмо», билетов на театральные и концертные мероприятия в сети театральных касс «Тикетлэнд», музыкальных и развлекательных товаров в интернет-магазине «Настроение» и т. д.

Накопленные Cashback бонусы можно использовать на свое усмотрение: заказать вознаграждения из каталога Discover, оплатить мобильную связь или другие услуги в Интернет-банке, пополнить счет кредитной карты, а также перевести на банковские счета друзей и близких. Возмещение происходит по курсу 1 Cashback бонус = 1 рубль РФ. Накопленные Cashback бонусы не имеют срока давности, обмен происходит в режиме реального времени.

«Сегодня мы представляем российскому потребителю не просто новую платежную систему и новую кредитную карту. Русский Стандарт Discover – это универсальная финансовая платформа для людей, заботящихся о планировании своих расходов, эффективная программа лояльности, которая призвана формировать индивидуальное предложение по сashback, исходя из трат и потребительских предпочтений наших клиентов. Важно, что Русский Стандарт Discover создана при активном участии специалистов компании Discover – нашего партнера, являющегося признанным экспертом рынка финансовых услуг США и обслуживающего миллионы американских потребителей. Новая карта ‒ это доступный, удобный, универсальный платежный инструмент, расплачиваясь которым вы всегда экономите и остаетесь в плюсе», ‒ отметил Селим Эргоз, Исполнительный Директор Карточного Бизнеса ЗАО «Банк Русский Стандарт».

«Российский рынок играет важную стратегическую роль в рамках расширения международного присутствия Discover, - сказала Диана Офферэйнс, Исполнительный Вице-президент Discover Financial Services. - Опыт Банка Русский Стандарт и его лидирующие позиции на рынке кредитных карт открывают для Discover колоссальные перспективы по продвижению бренда на основных развивающихся рынках и дают возможность разделить традиционные ценности и преимущества Discover, включая лучшие программы лояльности и высокие стандарты сервиса, с потребителями в России».

В поддержку продукта Банк Русский Стандарт запустил русскоязычный сайт для клиентов Discover в России www.discovercard.ru, а также Личный кабинет Discover. Здесь можно быстро и просто оформить карту, найти информацию о сервисах и услугах платежной системы, посмотреть календарь сезонных акций и список партнеров программы Discover, заказать вознаграждение из каталога Discover и многое другое.

Оформить карту Русский Стандарт Discover можно в любом из офисов банка, на сайтах www.discovercard.ru, www.rsb.ru, а также в системе Интернет-банк Банка Русский Стандарт. Карта выпускается в рублях, кредитный лимит составляет до 450 000 рублей, льготный период – 55 дней. Среди преимуществ карты – плата за первый год обслуживания карты не взимается, также у клиентов есть возможность снизить стоимость или полностью отменить годовое обслуживание в зависимости от суммы трат по карте в течение года. К карте Русский Стандарт Discover можно бесплатно выпустить неограниченное количество дополнительных карт для близких. Карта принимается к оплате везде, где встречаются логотипы платежных систем Discover® или Diners Club International®. Держателям карты доступны дополнительные бесплатные сервисы – Интернет-банк, Мобильный банк и SMS-банк, а также туристический портал банка dinerstravel.rsb.ru, на котором можно приобрести авиабилеты с значительными скидками.

В 2011 году Банк Русский Стандарт стал эксклюзивным стратегическим партнером Discover Financial Services по выпуску и обслуживанию карт платежной системы Diners Club International в России и Украине. 4 сентября 2012 года во время церемонии официального открытия первого российского офиса для обслуживания держателей карт Diners Club Банком Русский Стандарт и Discover Financial Services было подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве.

Дополнительную информацию о карте Русский Стандарт Discover можно узнать по телефонам Справочно-информационного центра банка для владельцев продуктов Discover: 8 800 707-77-67, 8 495 967-77-17.